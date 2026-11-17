Hace rato que México no es una democracia, la destrucción que de ella hizo López Obrador es más que evidente día con día, así como la sustitución de ese régimen político aunque haya sido defectuoso hacia una autocracia; sin embargo, es penoso y lamentable que mucha gente aún no se dé cuenta de esto y peor aún que muchos aún sigan apoyando las acciones en este sentido que el obradorato sigue realizando. La actual crisis del INE es la prueba palpable de esto.

La captura del INE por el obradorato y el ascenso de una persona ligada a Morena por los cuatro costados a la presidencia de ese organismo, responsable de la organización de las elecciones y ya capturado el Tribunal Electoral es claro que para el régimen morenista realizar elecciones no es un ejercicio democrático sino solo la forma de “taparle el ojo al macho”, como reza el refrán popular, para no descararse de que no hay ya una democracia y que lo que existe es un régimen autocrático, una forma de gobierno autoritaria y corrupta que ha puesto a México en uno de los peores momentos de la historia al arrebatarle la forma libre de elegir a sus representantes, amén de tener a la democracia como sustento de un Estado Constitucional de Derecho.

Porque no solo es la captura de los que organizan y los que en última instancia califican las elecciones como lo es el Tribunal Electoral, sino que lo es también el uso de los recursos públicos vía los programas sociales, la narrativa usada para esto, además de manera fundamental la colusión con el crimen organizado en muchísimos lugares que desde antes de iniciar el proceso electoral o en el transcurso de él hasta con actos criminales fijan las “reglas del juego” para definir la elección o pues con el Tribunal Electoral capturado si es que se llega hasta el final, total que el resultado es el que el régimen define. Por eso la coyuntura que refleja la podredumbre de la dirección del INE es solo un hecho más de los tantos que llevamos en estos ocho años del obradorato y la regla que los define: impunidad.

La oposición partidista responsable con sus actos de la llegada de López Obrador sigue sin tener una visión estratégica ni táctica para enfrentar al régimen, y sigue apegada a las viejas reglas de comportamiento de lo que fue la partidocracia, además de que aún hoy en muchos espacios donde es gobierno, mantiene también prácticas de colusión con el crimen al igual que los mantiene la coalición en el poder, que a los ojos de los ciudadanos en esencia son iguales, y nada los distingue de sus compromisos con los criminales y sus efectos para el ciudadano de a pie. Esto sería fundamental para la sociedad que la oposición fuera radicalmente diferente en esta relación y también para la democracia si aún viviéramos en ella, porque para la democracia es básico demostrar que nadie esté por encima de la Ley.

Es urgente que si la oposición quiere jugar un rol esencial y tener un comportamiento que la presente como alternativa en la lucha para la recuperación de la democracia, mantenga comportamientos radicalmente diferentes a Morena y sus aliados, que el comportamiento ético y de eficiencia en el ejercicio gubernamental marque la diferencia, que construya una narrativa, que inicie con la autocrítica de su pasado y que en su trabajo directo y diario con la gente los presente como algo absolutamente diferente no solo a su historia reciente sino de contraste con el régimen actual.

Nuestra generación no es la primera que se enfrenta a movimientos que han asaltado y destruido la democracia desde y con las mismas reglas de la democracia, en el pasado siglo XX en los años treinta los fascistas y nazis ya lo hicieron en Europa, pero también de esa experiencia histórica surgieron lecciones que podemos y tenemos que aprender, amén de que en estos últimos meses estamos ya observando lecciones que nos llegan desde Hungría, Serbia, las elecciones pasadas de medio término en Estados Unidos que nos muestran que la oposición aún y que los autócratas tenían controlados los órganos electorales pudieron ser derrotados, ¿como lo hicieron y qué se puede aplicar a la realidad concreta de nuestro país?, es algo urgente que se tiene que analizar y la oposición si quiere sobrevivir debería de estar en ello o de plano ante la crisis del INE preguntarse: ¿no es mejor iniciar un gran movimiento político de recuperación de la democracia no participando en las elecciones del 2027 y evidenciar al régimen autocrático del obradorato de su autoritarismo y corrupción? .

Ya la presidenta en medio de la crisis que les representa el caso Taddei al régimen ha vuelto hablar de una nueva reforma electoral, ¿sí tienen ya los órganos electorales, las innombrables alianzas con los narcotraficantes y un uso descarado de los recursos públicos para ganar elecciones porque quisieran nuevas reglas electorales?, pues se me ocurre que solo para de una vez por la vía legal terminar con el pluralismo, eliminar su existencia y su significado en el Congreso como lo han hecho los dictaduras.

Así, en medio del lodazal del caso Taddei el régimen del obradorato se mantiene firme en su protección a los suyos, afianza la impunidad y busca sumar un caso más de los escándalos de corrupción sabedor de que una cosa que la transición democrática no construyó fue ciudadanos y que pareciera que la oposición está lista de cara al proceso electoral del 2027 a venderse por un plato de lentejas, más que iniciar un verdadero movimiento político para recuperar la democracia. Ya veremos si no es directo desde la raíz de la sociedad que se da el grito del “¡ya basta!" y esas cenizas de oposición también son arrasadas por este nuevo huracán social y democrático.