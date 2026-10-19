Las apariencias del régimen

El partido del régimen obradorista ha concluido su definición de los que serán sus candidatos a gobernadores en las entidades donde el próximo año habrá elecciones para ello aparentemente sin grandes dificultades. Eso, aparentemente.

Las negociaciones entre la coalición electoral formada por López Obrador, entre el partido Verde y del Trabajo con Morena, hasta donde se sabe se mantiene como coalición electoral y ahora política en el plano local, esperaremos como se da para el plano legislativo. Hasta hoy no han incluido en dichas negociaciones darles espacios en el gobierno federal y creo así continuará. Pero aún falta también la negociación de los congresos locales y municipios en donde habrá elecciones y las alcaldías en el caso de la Ciudad de México, falta aún mucho tramo pues.

Sin embargo, el partido del Trabajo sigue manteniendo cierta tensión al alentar a aspirantes a gubernaturas derrotados en el proceso interno por no ser favorecidos por la supuesta o hasta ahora fantasma encuesta que les negó el triunfo y en algunos casos abiertamente se habla de postularlos de forma separada y no ir ya en coalición, Zacatecas, Michoacán y Nuevo León parecen ser los estados aún en conflicto interno. Mientras el Verde sigue frotándose las manos con su ventajosa negociación que les da la candidatura en cuatro entidades federativas, todas por cierto con destino de playa y el turismo como actividad económica principal no es menor la observación.

La coalición, como lo es Morena mismo es un revoltijo de intereses, no los une ningún cemento ideológico o programático, el partido del Trabajo un partido que se declara desde sus orígenes maoísta y su líder eterno con abiertas relaciones no solo con China sino sobre todo con Corea del Norte se abraza con el partido Verde que no tiene nada de ecologista y si mucho de mercenario, pero así es Morena desde su formación, un movimiento que juntó lo mismo a integrantes de la organización ultra derechista Yunque y ex panistas calderonistas con ex guerrilleros o antiguos militantes del partido Comunista y por supuesto una amplia variedad de priistas, es decir como ya lo he dicho en este espacio, un verdadero bote de tamales donde hay de todo, pero lo que verdaderamente los une es la ambición del poder y su disciplina y lealtad al fundador del movimiento: López Obrador.

Ahora después de las definiciones de las candidaturas para las gubernaturas en juego el próximo año, la coalición cruje sin romperse pero cruje, y al interior de Morena las tensiones internas se ventilan ya por fuera, pero falta aún ver si los intereses fácticos con los que al día de hoy se mantiene el poder local en esas entidades están de acuerdo con las candidaturas ganadoras o esa alianza también está en tensión,porque eso no solo significa la colusión de intereses que Morena mantiene en lo local sino puede significar una inestabilidad violenta dado el actuar de dichos “ aliados”, amén de que sus intereses pueden estar protegidos con otros colores partidarios de ser necesario, porque definitivamente ellos no tienen ideología y han demostrado que tampoco partido sino solo sus intereses criminales. Hoy aún sin candidatos oficiales y sin iniciar las campañas hay ya aspirantes a alcaldes que han sido asesinados. ¿Cuantos asesinatos políticos más habrá en este proceso electoral?.La unidad no solo debería ser para la definición de las candidaturas de gobernadores sino en todas,¿o no?, la propaganda morenista quiere aparentar una realidad de unidad que no lo es.

El ex secretario de organización de Morena, presumía que ese partido era el de la más amplia militancia en el mundo!!! Sic y resic!! , obvio no lo es, solo de pensar en los del Partido Comunista de China bastaría para taparle la boca, pero aquí mismo el INE un organismo ya capturado por Morena ha multado a ese partido con casi 40 millones de pesos por inscribir a ciudadanos a Morena como militantes SIN su consentimiento, no solo eso, muchos de los comités estatales y municipales de Morena son interinos y no están legitimados, amén de que no cuenta con un estructura de comités de base y su fuerza de promoción política se la deben a los brigadistas de la Secretaría de Bienestar con los programas sociales, apariencias de un partido fuerte desde la base seccional una vez más.

Aparenta el régimen del obradorato una fuerza invencible gracias a sus políticas públicas y programas sociales, pero todas las encuestas publicadas con motivo del inicio del proceso electoral 2026-2027 califican mal al gobierno en seguridad, economía y alertan por la inmensa corrupción de los gobernantes morenistas y su cada día más descarada colusión con el crimen organizado, así es que la evaluación que harán los electores la próxima vez que vayan a las urnas pueden ponerle al régimen los pies en la tierra y romper su propaganda de apariencias. Hoy las finanzas públicas crujen y lo abultado de la deuda pública es solo una alerta en los pendientes por cobrar de parte de los ciudadanos al pésimo manejo de los recursos públicos por los morenistas.

Las apariencias pueden engañar de que Morena y sus aliados van en caballo de hacienda en este proceso electoral porque la oposición es de mentiras y está más que debilitada, pero los ciudadanos pueden optar por castigar al partido en el poder por todo lo que están sufriendo en temas como violencia, inseguridad, falta de empleo y de manera sobresaliente el desastre de los servicios públicos y en particular el tema de salud y recordemos que habrá nuevos partidos pero además que es el candidato, la persona y no tanto el partido donde el votante puede castigar a Morena votando por una opción de la oposición.

Por último es el contexto, hay un contexto global contra el populismo autocrático de los autodenominados de “izquierda “ que como sabemos Morena y remoras no tienen absolutamente nada de eso, pero que en su propaganda de apariencias se ubicaron ahí aunque con sus integrantes de ultraderecha y sus relaciones con el narco nadie de verdadero izquierda se aceptaría así, pero son las apariencias del discurso y eso hoy en el mundo y particularmente en America Latina las cosas no van por ese rumbo, si en 2018 el contexto favoreció al obradorato por un ascenso del populismo hoy la historia es totalmente diferente. Ya falta menos para ver que las apariencias engañan.