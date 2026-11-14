Investigan a Gabito Ballesteros por presunta portación de arma de fuego y desobediencia

Gabito Ballesteros ya no aparece en el Registro Nacional de Detenciones; se desconoce cuál es su estatus. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra Gabito Ballesteros, cantante de corridos tumbados, y otras cuatro personas por el delito de “portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”.

La institución explicó los detalles de la detención de Gabito Ballesteros, luego de que el propio intérprete de ‘Cuerno Azulado’ denunció, durante una transmisión en vivo, que intentaban aprehenderlo tras su concierto.

El artista se presentó como parte del elenco de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro; sin embargo, el espectáculo fue suspendido abruptamente luego de que Gabito Ballesteros interpretó ‘AMG’, una canción que, a consideración de las autoridades, hace apología del delito.

Hasta antes del comunicado de la Fiscalía no estaba del todo claro qué había motivado la detención del artista, quien incluso afirmó que ‘aventaron gas’ para provocar que bajara de su vehículo.

Gabito Ballesteros durante su presentación en la entrega de premios MTV MIAW 2024 a lo más compartido en el año sobre cultura pop, mundo digital, música, TV, bombas virales y redes sociales. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

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