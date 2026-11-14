¡Bien jalados... y arrestados! ¿Por qué detuvieron a Gabito Ballesteros en Querétaro? Esto sabemos

Gabito Ballesteros denunció su detención a través de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de TikTok. (Foto: Captura de pantalla/Cuartoscuro)

La Feria Internacional Ganadera de Querétaro explicó los motivos que llevaron a la suspensión del concierto de Gabito Ballesteros, cantante de corridos tumbados y bélicos, quien denunció su detención tras el espectáculo mediante una transmisión en vivo.

La aprehensión ocurrió poco después de que el concierto fuera interrumpido abruptamente. Mientras Gabito Ballesteros interpretaba ‘AMG’, le quitaron el audio y le impidieron continuar con el tema.

En videos compartidos en redes sociales se observa cómo el cantante baja del escenario y se despide de su público para después trasladarse a su vehículo, donde ya lo esperaban elementos de la Policía Estatal.

Gabito Ballesteros durante su presentación en la entrega de premios MTV MIAW 2024 a lo más compartido en el año sobre cultura pop, mundo digital, música, TV, bombas virales y redes sociales. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Qué pasó con Gabito Ballesteros en Querétaro?

Luego del concierto, Gabito Ballesteros indicó que subió a su auto con normalidad; sin embargo, se percató de que su equipo de seguridad estaba siendo retenido, presuntamente, por las autoridades.

“Me subí y, de repente, veo que a una trabajadora que viene conmigo, una mujer, la tenían contra el cofre, esposada. Les empezaron a quitar las armas a mis escoltas, me bajaron a los choferes de mis carros y le pusieron a la camioneta cosas para que no pudiera avanzar”, comentó.

Al ver la situación, se rehusó a bajar de su auto, incluso cuando supuestamente intentaron obligarlo de diferentes formas: “Estaban tercos: ‘Bájate, bájate’. Me aventaron gas para que me bajara, pero no, ahí están todos esperando”, dijo.

Gabito Ballesteros aseguró que no comprendía el motivo del intento de detención: “¿Cuál fue mi delito? Ya en serio, ¿cuál fue? Me contrataron a mí para un evento, vine, canté”, dijo. También indicó que se apegó a las canciones que habían aprobado las autoridades.

“La promotora me dio la fecha y le dije: ‘¿Sabes qué? Dime qué canciones no quieren que cante’. Hice la lista. Nomás me estaban prohibiendo cantar ‘Turio’, ‘Presidente’, ‘Cuerno Azulado’ y ‘Lov Lov’, esas cuatro canciones”, dijo.

También aseguró que ‘AMG’ aparecía en el listado; sin embargo, no le informaron que tuviera alguna prohibición para interpretarla. Según Gabito Ballesteros, la canción no hace referencia a ningún delito.

“No hice nada más que cantar ‘AMG’. A mí me dijeron que sí la podía cantar. ¿Es neta que me van a llevar en grúa? (...) Es la primera vez que me detienen”, comentó Ballesteros durante su transmisión en vivo.

¿De qué acusan a Gabito Ballesteros?

Tras los hechos, el Comité Organizador de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro compartió un comunicado en el que ofreció otra versión de lo ocurrido, pues afirmó que Gabito Ballesteros interpretó temas que estaban prohibidos.

“Previo a su presentación, el artista entregó al Comité Organizador su playlist, misma que fue revisada y autorizada por las autoridades competentes. En dicha revisión se excluyeron expresamente los temas que hacen apología del delito”, indica el documento.

A pesar de ello, presuntamente Ballesteros interpretó una canción que incurría en esta conducta, por lo que personal de Inspección Municipal de El Marqués le llamó la atención y le recordó que ese tipo de temas están prohibidos en la entidad.

Gabito Ballesteros fue detenido tras concierto en Querétaro. (Foto: Captura de pantalla)

Después de ello, Gabito volvió al escenario e interpretó ‘AMG’, canción que, de acuerdo con las autoridades, hace apología del delito. Por este motivo, optaron por suspender completamente el espectáculo.

“La Feria Internacional Ganadera de Querétaro reitera que es un evento familiar y que la medida se tomó para proteger al público, garantizar el orden y hacer cumplir la ley”, señala el comunicado.

Finalmente, el artista fue detenido. El Registro Nacional de Detenciones indica que la Policía Estatal llevó a cabo la aprehensión de Gabito Ballesteros a las 4:00 de la mañana de este sábado. El cantante fue presentado ante el Ministerio Público.

La plataforma añade que, por ahora, Gabito Ballesteros continúa a disposición del Ministerio Público. Hasta el momento, el equipo del cantante no ha emitido ningún comunicado sobre lo sucedido en Querétaro.

¿Cuál es la multa que podría pagar Gabito Ballesteros?

Desde agosto de 2025, Querétaro determinó prohibir la interpretación, en espacios públicos, de canciones que hacen apología del delito, es decir, aquellas cuyas letras exaltan la violencia o al crimen organizado.

El artículo 221 del Código Penal de Querétaro contempla multas de hasta 10 mil UMAS, equivalentes a más de un millón de pesos, para quienes cometan apología del delito, así como el “veto para artistas reincidentes”.

Esta no es la primera vez que Gabito Ballesteros enfrenta problemas por apología del delito, ya que hace dos años fue multado en Chihuahua, entidad donde interpretó ‘Cuerno Azulado’, considerado un narcocorrido.