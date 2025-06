‘Usted no aprende’: Natanael Cano canta (de nuevo) ‘Cuerno Azulado’ y otros corridos en un concierto

Usted no aprende: Natanael Cano hizo caso omiso de las recomendaciones de no cantar corridos de narcotraficantes mexicanos en un concierto en Puebla.

El cantante de corridos tumbados se presentó en el festival Resuena el pasado 14 de junio, evento en el que también estuvo Luis R. Conriquez.

Esta presentación con sus temas más reconocidos ocurre poco después de que artistas como Los Alegres del Barranco perdieron su visa tras un homenaje al ‘Mencho’, líder del CJNG, en un concierto.

Natanael Cano interpretó 'Cuerno azulado' en un concierto en Puebla el pasado 14 de junio. (Nación321/Especial)

¿Qué corridos interpretó Natanael Cano en el concierto en Puebla?

Uno de los corridos de Natanael Cano más populares es ‘Cuerno azulado’, que inclusive se negó a cantar este tema en presentaciones pasadas.

Sin embargo, en el festival Resuena 2025, no le importó nada e interpretó este corrido que hace referencia a ‘El Chapo’ Guzmán, así como de Iván y Archivaldo ‘Los Chapitos’.

“Se me abre el camino y no es que hable de brujos, santos son Iván, Archivaldo y los botones / Voten por Joaquín en las elecciones“, se lee en el tema.

Otro de los corridos interpretados por Natanael Cano en el concierto del pasado 14 de junio, fue el de ‘Primo’, que originalmente canta con Tito Double P. En la letra se habla de dos personas que llegan a una fiesta donde hay “polvo rosa”. En la reunión se desata un conflicto con un grupo de personas que llegó al lugar donde “sonaron 7 balazos y todos al piso”.

La presentación de ‘Nata’ inició con ‘Lou Lou’, tema que hace referencia al ‘Señor de GDL’, es decir, el ‘Mencho’, líder del CJNG.

Otro tema de la setlist del concierto de Cano en Puebla fue ‘Adrenalina’, donde explícitamente hace referencia a la cocaína y a “jalar el gatillo” en caso de que “existe guerra”.

Finalmente, interpretó el corrido ‘Presidente’, letra en la que menciona los lujos con los cuales viven los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Antes de que Natanael Cano saliera al escenario, Gabito Ballesteros también cantó ‘Cuerno azulado’ en su participación en el festival, que circula en diferentes videos de TikTok.

¿Están prohibidos los corridos en Puebla?

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no iba a prohibir los corridos en México, pero lanzó una iniciativa llamada ‘México canta’, donde se invita a los compositores y cantantes a interpretar temas de música sin mencionar narcotraficantes mexicanos, drogas, armas o estilos de vida relacionados con los cárteles.

Sin embargo, se dio la libertad de que cada estado de la República eligiera si prohibía este tipo de música o no.

En el caso de Puebla existía una iniciativa en el Congreso local acerca de una cancelación de los corridos, pero no está congelada, informó N+.

En otros lugares de nuestro país se imponen multas si se canta uno de estos temas, por ejemplo, en el caso de Luis R. Conríquez, en la Feria del Caballo, se le dio la orden de no interpretar ningún corrido y la gente reaccionó con destrozos.

“Me hicieron firmar, si los cantaba me metían al ‘tanque’, a prisión, pues (...) Mi familia me pidió no cantarlos, yo llevaba una hora, poco más, y la gente me pedía los corridos, pero cuando me fui, empezaron los destrozos”, contó Conriquez en una entrevista para La Saga el pasado 30 de abril.