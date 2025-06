Beto Quintanilla Jr., cantante de corridos, denuncia extorsión del crimen organizado: ‘Me pidieron cuota’

El cantante Beto Quintanilla Jr., hijo del intérprete de música norteña Beto Quintanilla, denunció haber sido víctima de una presunta extorsión por parte del crimen organizado en Tamaulipas, esto a días del asesinato del Grupo Fugitivo.

“Contesté la llamada porque mi teléfono es público para contrataciones, pero no te esperas este tipo de extorsiones o amenazas”, relató el artista en entrevista con Azucena Uresti este jueves 5 de junio.

Quintanilla Jr. detalló que el intento de extorsión ocurrió el lunes o martes pasado. “Nos pidieron que pagáramos una tipo cuota”, agregó.

Sin embargo, aunque el intérprete reconoce sentir miedo ante este tipo de situaciones, asegura que no dejará de trabajar ni de presentarse en concierto de Tamaulipas: “Sí me da miedo, pero si vivimos con él, nunca vamos a salir de la casa, ya nos acostumbramos”.

El artista también reconoció que no sabe con certeza si la amenaza fue real o una broma: “No sabemos si es una broma o alguien pasó la información de nosotros, no sabemos”. Además, aseguró que no fue el único afectado: “Compañeros del mismo medio recibieron la misma amenaza, sí, de diferentes números”.

A pesar de la gravedad del hecho, descarta por ahora acudir a las autoridades: “Por falta de tiempo”, mencionó.

El cantante destacó que su música no se enfoca en narcocorridos, como muchas veces se le encasilla: “Nuestro fuerte no son los narcocorridos, son corridos con mensaje, como ‘Dios contra el diablo’”.

Actualmente, Beto Quintanilla Jr. destacó que está impulsando iniciativas sociales: “Vamos a darle música a personas de bajos recursos o donaciones”.

¿Qué sabemos de la extorsión que recibió Beto Quintanilla Jr.?

Beto Quintanilla Jr. exhibió una llamada telefónica en redes sociales desde Reynosa, donde se le escucha a un hombre exigirle dinero o extorsión por sus presentaciones musicales.

“¿Con cuánto usted me colaboraría, con cuánto usted me participaría con esta situación?“, dice el hombre, presunto miembro del crimen organizado.

Ante esto, el intérprete respondió que actualmente no tiene tantos eventos para poder aportar el dinero que le exige, por lo que el sujeto respondió: “Tú ya tuviste eventos, ya trabajaste, ya estuviste un rato con tu proyecto y nadie te había molestado anteriormente.

“Queremos dinero si quieres seguir trabajando. Si no colaboran, se atienen a lo que se les viene”, amenazó.

Beto Quintanilla denunció que otros cantantes y grupos musicales de la región están siendo víctimas de tales llamadas de extorsión en medio del clima de inseguridad tras el asesinato del grupo Fugitivo.