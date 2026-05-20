Precios de Corona Capital 2026: Lista OFICIAL de los abonos en fase 1

Tras la revelación de su cartel, Corona Capital 2026 dio a conocer los precios que tendrán todos sus abonos para la fase 1.
Este año, Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes son los headliners más relevantes, en un festival de tres días que se llevará a cabo en viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre en Autódromo Hermanos Rodríguez.
Fechas de venta: ¿Cuándo salen los boletos para el Corona Capital 2026?
La preventa para tarjetahabientes Banamex se lleva a cabo el martes, 26 de mayo, y la venta al público en general es el miércoles 27:
- Preventa Banamex: Martes 26 de mayo a partir de las 2:00 pm (CDMX).
- Venta General: Miércoles 27 de mayo a partir de las 2:00 pm (CDMX).
Precios de los Abonos: ¿Cuánto cuesta ir al Corona Capital 2026?
Los precios fueron revelados de manera oficial mediante el sitio web de Corona Capital; sin embargo, no incluyen cargos por servicio:
Abono Acceso General - $4,090
- Acceso general al festival y a todos los escenarios.
Abono Comfort Pass - $5,590
- Baños privados con aire acondicionado en áreas Comfort Pass.
- Entrada exclusiva y rápida al festival.
Abono Banamex Plus - $7,780
- Fast line para acceso al festival y estacionamiento preferencial (1 lugar por cada 4 personas con boleto Plus del mismo día).
- Pit lateral y plataforma elevada en los escenarios principales.
- Transporte en carritos de golf entre los dos escenarios principales.
- Área de mesas, zona de descanso y Hot Spot con Wi-Fi.
- Selección gastronómica, coctelería especializada y zonas exclusivas de recarga digicash.
- Concierge para atención personalizada, baños Premium, guardarropa y préstamo de baterías para celular.
Abono CLUB PASS - $22,500
- Hospitalidad Premium: Alimentos incluidos y barra de bebidas premium incluidas.
- Zonas Exclusivas: Acceso a Side Stage, Pit Club, Terraza Club, Garden y Backstage Road.
- Máximo Confort: Servicio de concierge, pantallas con sistema CCTV, Wi-Fi y áreas de descanso con baños premium.
- Logística y extras: Estacionamiento preferencial, transporte, servicio de guardarropa, baterías para celular y giveaways exclusivos.