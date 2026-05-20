Precios de Corona Capital 2026: Lista OFICIAL de los abonos en fase 1

Los precios oficiales de los boletos para el Corona Capital 2026 ya fueron revelados. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT)

Tras la revelación de su cartel, Corona Capital 2026 dio a conocer los precios que tendrán todos sus abonos para la fase 1.

Este año, Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes son los headliners más relevantes, en un festival de tres días que se llevará a cabo en viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre en Autódromo Hermanos Rodríguez.

Fechas de venta: ¿Cuándo salen los boletos para el Corona Capital 2026?

La preventa para tarjetahabientes Banamex se lleva a cabo el martes, 26 de mayo, y la venta al público en general es el miércoles 27:

Preventa Banamex: Martes 26 de mayo a partir de las 2:00 pm (CDMX).

Martes 26 de mayo a partir de las 2:00 pm (CDMX). Venta General: Miércoles 27 de mayo a partir de las 2:00 pm (CDMX).

Precios de los Abonos: ¿Cuánto cuesta ir al Corona Capital 2026?

Los precios fueron revelados de manera oficial mediante el sitio web de Corona Capital; sin embargo, no incluyen cargos por servicio:

Abono Acceso General - $4,090

Acceso general al festival y a todos los escenarios.

Abono Comfort Pass - $5,590

Baños privados con aire acondicionado en áreas Comfort Pass.

Entrada exclusiva y rápida al festival.

Abono Banamex Plus - $7,780

Fast line para acceso al festival y estacionamiento preferencial (1 lugar por cada 4 personas con boleto Plus del mismo día).

Pit lateral y plataforma elevada en los escenarios principales.

Transporte en carritos de golf entre los dos escenarios principales.

Área de mesas, zona de descanso y Hot Spot con Wi-Fi.

Selección gastronómica, coctelería especializada y zonas exclusivas de recarga digicash.

Concierge para atención personalizada, baños Premium, guardarropa y préstamo de baterías para celular.

Abono CLUB PASS - $22,500