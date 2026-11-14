‘Me aventaron gas para que me bajara’: Así fue la detención de Gabito Ballesteros en Querétaro (VIDEOS)

Gabito Ballesteros realizó una transmisión en vivo en la que cuestionó los motivos de su detención e interpretó un fragmento de ‘Cuerno Azulado’. (Foto: Cuartoscuro)

Antes de que Gabito Ballesteros apareciera bajo custodia del Ministerio Público en el Registro Nacional de Detenciones, el cantante de ‘Cuerno Azulado’ realizó una transmisión en vivo en la que relató cómo fueron los momentos previos a su aprehensión.

El cantante de corridos tumbados y bélicos fue detenido luego de que su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro fuera suspendida debido a que interpretó ‘AMG’.

Se trata de una colaboración de Gabito Ballesteros con Natanael Cano y Peso Pluma que, para el Comité Organizador del evento, incurre en apología del delito. Por esta razón, incluso le quitaron el audio durante el espectáculo para evitar que siguiera cantando.

Gabito Ballesteros ya no aparece en el Registro Nacional de Detenciones. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo fue la detención de Gabito Ballesteros? Así lo narró el cantante

Luego de bajar del escenario, Gabito Ballesteros se dirigió hacia su automóvil para retirarse de las instalaciones de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. Sin embargo, su equipo de seguridad supuestamente comenzó a ser retenido.

“Les empezaron a quitar las armas a mis escoltas, me bajaron a los choferes de mis carros y le pusieron a la camioneta cosas para que no pudiera avanzar”, comentó. Al ver esta situación, Gabito permaneció dentro de su auto.

El artista afirmó que los oficiales le insistieron en más de una ocasión para que bajara del vehículo e incluso trataron de obligarlo para llevar a cabo su detención: “Estaban tercos: ‘Bájate, bájate’. Me aventaron gas para que me bajara. Ahí están todos esperando a que yo me baje, pero no lo voy a hacer, plebes”, comentó.

En la transmisión en vivo, Gabito Ballesteros mostró parte del operativo que se desplegó para llevar a cabo su detención, así como a una gran cantidad de elementos de la policía estatal alrededor de su automóvil.

“Me tienen rodeado aquí. Se enojan cuando los grabo”, comentó Ballesteros en su video, en el cual indicó que no entendía qué estaba sucediendo ni cuál era el delito que había cometido para ameritar un operativo de ese tipo.

“No le estamos haciendo nada a nadie y nos tratan como si no sé qué hubiéramos cometido. O sea, no lo comprendo, neta da risa”, comentó y agregó: “¿Cuál fue mi delito? Ya en serio, ¿cuál fue?”.

Al final, Gabito Ballesteros se mostró sorprendido ante las medidas que, presuntamente, utilizaron los oficiales: “¿Es neta que me van a llevar en grúa?”, dijo en un momento de su transmisión en vivo.

¿Gabito Ballesteros tenía prohibido cantar ‘AMG’?

Gabito Ballesteros afirmó que, antes de su presentación en la Feria de Querétaro, habló con la promotora del evento con el objetivo de conocer las canciones que podía interpretar.

“Le dije: ‘¿Sabes qué? Dime qué canciones no quieren que cante’. Hice la lista. Nomás me estaban prohibiendo cantar ‘Turio’, ‘Presidente’, ‘Cuerno Azulado’ y ‘Lou Lou’, esas cuatro canciones”, afirmó e indicó que jamás le mencionaron nada sobre ‘AMG’.

Incluso, explicó que tenía permitido interpretar el tema: “No hice nada más que cantar ‘AMG’. A mí me dijeron que sí la podía cantar”; sin embargo, los organizadores de la feria dieron una versión distinta en su comunicado.

En este explicaron que Gabito Ballesteros interpretó un tema que no estaba autorizado en el setlist inicial, por lo cual le llamaron la atención y le permitieron volver al escenario.

No obstante, Gabito cantó ‘AMG’, una canción que los organizadores consideraron que hacía apología del delito, por lo cual decidieron quitarle el sonido: “La Feria Internacional Ganadera de Querétaro reitera que es un evento familiar y que la medida se tomó para proteger al público, garantizar el orden y hacer cumplir la ley”, indica el comunicado.

¿Gabito Ballesteros sigue detenido? Esto sabemos

El Registro Nacional de Detenciones (RND) señala que Gabito Ballesteros fue detenido por elementos de la policía estatal a las 4:00 de la mañana de este sábado 14 de noviembre y puesto a disposición del Ministerio Público.

Tras permanecer varias horas con este estatus, el artista ya no aparece en el RND. Sin embargo, se desconoce si ya fue puesto en libertad. En su comunicado, la feria explicó que este delito amerita el pago de una multa.

Se desconoce qué sucedió con Gabito Ballesteros, pues ya no aparece en el Registro Nacional de Detenciones. (Foto: Captura de pantalla)

La apología del delito tiene una sanción de 10 mil UMAs, equivalentes a más de un millón de pesos, así como el “veto para artistas reincidentes”. Se desconoce si Gabito Ballesteros tuvo que pagar alguna multa.