Gabito Ballesteros, Gloria Trevi y más en la Feria de la Mezclilla: ¿Cuándo y dónde es el evento GRATIS?

La Feria de la Mezclilla 2026 también tendrá juegos mecánicos, torneos de basquetbol, carreras atléticas, lucha libre y otras actividades deportivas. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

Este año, la Feria de la Mezclilla 2026 sacó la casa por la ventana con una cartelera de lujo que incluye a artistas como Gabito Ballesteros, Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Alejandra Guzmán, además de agrupaciones, solistas y tributos a bandas como Caifanes.

Los espectáculos amenizarán la visita de quienes acudan a comprar prendas directamente a los productores de Nextlalpan, municipio del Estado de México reconocido por la fabricación de ropa de mezclilla. En sus talleres se elaboran pantalones, chamarras, bermudas y otras piezas que llegan a compradores de diferentes partes del país, pero que ahora se podrán adquirir de primera mano.

En esta ocasión, la feria cambiará de sede y se instalará en un espacio que permitirá recibir a más visitantes y ampliar la oferta de actividades. Habrá juegos mecánicos, torneos deportivos, concursos y propuestas para distintas edades. Lo mejor es que los conciertos del Teatro del Pueblo serán gratuitos.

Gloria Trevi se presentará gratis en la Feria de la Mezclilla. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Cuándo es la Feria de la Mezclilla 2026?

La Feria de la Mezclilla se realizará del 13 al 22 de noviembre de 2026, con diez días de actividades en Nextlalpan, municipio ubicado al norte del Estado de México. Durante este periodo, los asistentes podrán recorrer los espacios comerciales y disfrutar de una programación artística y recreativa.

Una de las novedades de esta edición es el cambio de sede. El encuentro se instalará en el Deportivo Municipal Carlos Mercenario Carbajal, en lugar de la avenida Juárez, donde se había realizado anteriormente. El traslado responde a los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en esa vialidad. El nuevo recinto contará con adecuaciones de alumbrado y accesos para facilitar la entrada y salida de los visitantes.

Nextlalpan es conocido como la capital de la mezclilla debido a la importancia que tiene esta industria para su economía. La fabricación de prendas representa una fuente de ingresos y empleo para numerosas familias. En los talleres de la región se producen pantalones, chamarras, bermudas y otros diseños que se comercializan tanto en el municipio como en distintas ciudades del país, según información del Sistema Mexiquense.

¿Qué habrá en la Feria de la Mezclilla 2026?

Uno de los principales atractivos será la venta de ropa fabricada por productores locales. Los visitantes encontrarán pantalones, camisas, vestidos, chamarras, faldas, shorts y blusas, entre otras prendas. La oportunidad de comprar directamente a los fabricantes permite conocer diferentes diseños y comparar precios sin intermediarios.

La oferta también contempla actividades deportivas y recreativas. Entre ellas destacan los torneos de basquetbol de la Copa de la Mezclilla, carreras atléticas, encuentros intercolegiales de baile y exhibiciones de danza. También habrá una expo de autos tuning, un rally de botargas mezclilleras y una jornada de lucha libre, por lo que el programa no estará dedicado exclusivamente a la música.

Para quienes acudan en familia, el recinto contará con una granja didáctica, un festival infantil, un Friki Festival y actividades como Huellitas de Mezclilla. A esto se suman los concursos de academias de baile, clases de jumping y presentaciones de agrupaciones musicales. Los juegos mecánicos también formarán parte de la oferta: la pulsera tendrá un costo de 90 pesos y permitirá acceder a las atracciones durante un día.

La música será otro de los ejes de la celebración. El Teatro del Pueblo recibirá a exponentes de regional mexicano, pop, rap, cumbia y otros géneros. Entre los nombres principales de la cartelera se encuentran El Mimoso, Gabito Ballesteros, Gloria Trevi, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Guardianes del Amor, Diego Morán, Los Yaguarú, Santa Fe Klan, Alejandra Guzmán y Horóscopos de Durango. Los conciertos tendrán entrada gratuita.

Cartelera OFICIAL de la Feria de la Mezclilla 2026

Además de los artistas principales, la Feria de la Mezclilla tendrá presentaciones de cantantes solistas, bandas locales, DJs y tributos musicales. El programa incluye propuestas infantiles, agrupaciones de música regional, espectáculos de baile y actividades culturales que complementan los conciertos estelares.

A continuación, te compartimos la programación difundida para los diez días de la celebración, con las actividades y sus respectivos horarios: