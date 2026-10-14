Maya Nazor responde a Santa Fe Klan sobre lo que pasó con ‘Fofo’ Márquez: ‘Ni siquiera lo besé’

Maya Nazor y Santa Fe Klan eran pareja, ellos tienen un hijo en común llamado Luka. (Foto: Cuartoscuro/IG @nazormaya)

Maya Nazor negó una relación sentimental con Rodolfo ‘Fofo’ Márquez, luego de que Santa Fe Klan mencionó públicamente sobre las dudas que tuvo acerca de la paternidad de su hijo Luka.

La influencer contó su versión de lo ocurrido durante una transmisión en vivo en redes sociales, luego de que se difundieron las declaraciones del rapero otorgadas en una entrevista para El Minuto que cambió mi destino.

Santa Fe Klan concedió una entrevista donde mencionó a Maya Nazor y una polémica que tiene relación con 'Fofo' Márquez. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Maya Nazor sobre ‘Fofo’ Márquez’?

La influencer Maya Nazor aseguró que el encuentro con ‘Fofo’ Márquez se limitó a una salida nocturna que tuvo lugar años atrás en la Ciudad de México.

“Yo nunca estuve con él, ni siquiera lo besé. Una vez me invitó de antro, y ya, le dije que estaba bien”, explicó en su live.

La creadora de contenido recordó que aquella noche salió acompañada de sus amigas, mientras que Márquez estaba con su propio grupo. Según su relato, la situación se volvió incómoda cuando llegaron a un motel al cual ella se negó a entrar.

Nazor afirmó que, ante su negativa, comenzaron los insultos: “Nunca hablé de esto públicamente, se pusieron intensos. Nos dijeron de cosas, pero yo en ningún momento me lo agarré de beso a beso ni la intención de que hubiera algo más. Nos pusimos como locas y nos bajamos en la calle”, agregó.

También reveló que el episodio sucedió un año antes del comienzo de su relación con el cantante Santa Fe Klan.

¿Qué dijo Santa Fe Klan de Maya Nazor y ‘Fofo’ Márquez?

Las declaraciones de Maya Nazor, exnovia de Santa Fe Klan, surgieron después de que el rapero hablara sobre los rumores que relacionaban a Márquez con la paternidad de Luka. Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino sin censura, el artista reconoció que llegó a dudar de si el niño era su hijo.

El intérprete de ‘Debo entender’ contó que los comentarios y videos que circulaban en redes sociales le provocaron inseguridad durante el embarazo de Maya. Por esa razón, solicitó una prueba de ADN para resolver sus dudas.

“Cuando empezaron los chismes, yo lloraba todas las noches. Por su culpa la relación no estuvo fuerte. Hubo peleas, ella estaba embarazada, en un concierto ella se fue, se enojó. No podía hacer mis cosas a gusto, el vato me decía que me lo regalaba”, contó.

¿Cómo fue la relación de Santa Fe Klan y Maya Nazor?

La historia sentimental de Maya Nazor y Santa Fe Klan comenzó en 2021, cuando ambos hicieron pública su relación. En agosto de ese año, el rapero le pidió oficialmente que fuera su novia durante un evento en Guanajuato, acompañado de fuegos artificiales.

La pareja compartió distintos momentos de su vida en redes sociales y, a finales de junio de 2022, anunció el nacimiento de su hijo Luka. Durante esa etapa, el cantante incluso se tatuó el rostro de Maya.

Sin embargo, la relación terminó ese mismo año. Aunque la expareja no dio a conocer de inmediato todos los detalles de la ruptura.

Santa Fe Klan culpó a 'Fofo' Márquez por peleas durante su relación. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quién es Maya Nazor?

Maya Nazor es una modelo, influencer y creadora de contenido mexicana, nacida el 5 de enero de 1999 en Cuernavaca, Morelos.

Comenzó a publicar videos en YouTube en 2016 y con el tiempo se integró a otras redes sociales, donde comparte contenido relacionado con maquillaje, moda, recomendaciones de estilo de vida y experiencias personales.

Su popularidad aumentó durante su relación con Santa Fe Klan, con quien tuvo a su primer hijo, Luka. Desde su separación del rapero, Maya ha continuado con sus actividades en plataformas digitales y proyectos relacionados con su imagen pública.