‘Tomé whisky con Jim Morrison’: El día de ‘Perro’ Bermúdez abrió un concierto de The Doors.

Antes de convertirse en narrador y comentarista deportivo, Enrique 'El Perro' Bermúdez fue vocalista de varias bandas de rock en la década de los 60. (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

Aficionados que viven la intensidad del rock and roll, como Enrique ‘El Perro’ Bermúdez, quien mucho antes de convertirse en una de las voces más reconocidas del futbol mexicano dedicó parte de su juventud a cantar en distintas agrupaciones de rock. Una pasión que lo llevó a abrir un concierto de The Doors en México y a compartir unos tragos con el legendario Jim Morrison.

La historia ocurrió en 1969, durante la visita de The Doors a la CDMX, cuando la agrupación, intérprete de canciones como Gloria y Riders on the Storm, ofreció 4 conciertos en el Forum, un club nocturno de la colonia Del Valle, después de que las autoridades mexicanas impidieron que se presentara ante miles de espectadores en la Plaza México.

Aquella experiencia no solo le permitió a Bermúdez participar como telonero de The Doors mediante una representación teatral, sino también conocer personalmente a Jim Morrison, vocalista de la banda estadounidense, con quien tuvo la oportunidad de compartir un whisky.

¿Cómo Enrique ‘El Perro’ Bermúdez conoció a Jim Morrison?

Mucho antes de convertirse en una de las máximas figuras de la narración deportiva mexicana, con frases emblemáticas como el ‘Sambombazo’ o “Tuya, mía, tenla, te la presto...”, Enrique ‘El Perro’ Bermúdez dedicó parte de su juventud a la música.

“Yo cantaba rock en aquellos tiempos, me tocó cantar rock con varios grupos, con el Quinqué Mágico, con el Poder Verde, grupos ahí de la Del Valle”, relató en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Javier Alarcón.

Aunque no sabía tocar “ni la flauta”, encontró en el canto una forma de acercarse a sus grupos favoritos. Sin embargo, reconoció que aquellas bandas de rock eran pequeñas y que sus presentaciones se limitaban principalmente a fiestas y espacios locales, incluida una pista de hielo que había sobre avenida Insurgentes.

Su afición por el rock también incluía a grandes exponentes internacionales. Bermúdez recordó su admiración por The Beatles, The Rolling Stones y Cream, agrupación integrada por Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker. Sin embargo, uno de sus mayores ídolos era Jim Morrison, vocalista de The Doors, a quien tendría la oportunidad de conocer personalmente durante su visita a México.

Ese encuentro ocurrió en 1969, cuando la banda estadounidense visitó México para ofrecer una serie de conciertos en el Forum, ubicado sobre avenida Insurgentes Sur.

Enrique Bermúdez también pudo ver de cerca a Mick Jagger cuando estaba de vacaciones con su esposa. (Foto: Enrirque Bermúdez/redes sociales)

Aunque Bermúdez tenía experiencia como cantante, su participación en aquel espectáculo no fue musical. El narrador explicó que formaba parte de un grupo de teatro llamado Una de Flores, cuyos integrantes realizaron 2 o 3 actos antes de que The Doors apareciera en el escenario.

“Los Doors, tuve el honor, ahí sí de ser telonero, ahí en Insurgentes, cuando Mario Olmos los llevó, de Los Doors. Conocí a Jim Morrison, con Jim Morrison llegué a tomar un whisky, fíjate, juntos”, comentó.

Para el narrador, aquella experiencia representó mucho más que la oportunidad de actuar ante una banda internacional. Se convirtió en uno de los recuerdos más importantes de su etapa como aficionado al rock.

“Eso me tocó vivir con el gran Jim Morrison, uno de los honores más grandes de mi vida, porque era mi idolazo”, comentó.

Enrique Bermúdez también pudo ver de lejos a Mick Jagger

Años después, Enrique Bermúdez coincidió con Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, durante una estancia con su esposa Leticia en el hotel Sotavento, en Zihuatanejo, Guerrero. Según recordó, la banda británica ocupaba 3 pisos del establecimiento y tuvo la oportunidad de observar al cantante a unos 20 o 25 metros de distancia.

Sin embargo, a diferencia de su encuentro con Jim Morrison, Bermúdez no pudo acercarse a Mick Jagger, pues el personal de seguridad se lo impidió cuando intentó aproximarse al músico.

“Ahí sí no te digo, para qué te platico, que conviví con él, porque me quise acercar y los de seguridad me [dijeron]: ‘¡Sáquese de aquí, sáquese de aquí!’. Pero sí lo vi, lo vi a 20 metros de mí, 25 metros, eso lo recuerdo”, aseguró.

¿Cómo fue la histórica visita de The Doors a México en 1969?

La visita de The Doors a México, en junio de 1969, ocurrió en un periodo de tensión política y social, apenas 8 meses después de la represión del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. En ese contexto, las autoridades mexicanas mantenían restricciones para realizar conciertos y otros eventos que reunieran a grandes cantidades de jóvenes.

La agrupación estadounidense, integrada por Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger y John Densmore, tenía previsto ofrecer un concierto multitudinario en la Plaza México, con capacidad para decenas de miles de espectadores.

Sin embargo, las autoridades no concedieron los permisos necesarios para realizar el espectáculo. Los organizadores también exploraron otros recintos, pero finalmente tuvieron que modificar sus planes.

Los promotores Mario Olmos y Javier Castro consiguieron que la banda se presentara en el Forum, un club nocturno ubicado en Insurgentes Sur y Ameyalco, en la colonia Del Valle, un espacio muy distinto al escenario originalmente contemplado.

En lugar de actuar frente a miles de jóvenes, The Doors ofreció 4 conciertos a finales de junio de 1969 ante un público considerablemente más reducido. El establecimiento tenía un ambiente exclusivo, exigía vestimenta formal y los boletos eran mucho más costosos que los previstos para la Plaza México.

Los conciertos de la agrupación se realizaron entre el 27 y el 30 de junio de 1969, aunque algunas reconstrucciones históricas presentan diferencias sobre las fechas exactas.

Durante su estancia en México, los integrantes de The Doors aprovecharon para conocer algunos de los sitios más emblemáticos del país, como la zona arqueológica de Teotihuacán y el Museo Nacional de Antropología.

Jim Morrison durante su visita a las pirámides de Teotihuacán (Foto: Jerry Hopkins)

De igual forma, visitaron el mercado de La Lagunilla y el Salón Tenampa, ubicado en la Plaza Garibaldi, donde Jim Morrison disfrutó del tequila y la música tradicional mexicana.

Una de las particularidades de aquella visita fue la cercanía de los músicos con Adolfo Díaz Ordaz, hijo del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien los acompañó durante algunas de sus actividades, de acuerdo con una crónica publicada por la revista Rolling Stone en 1969.

La presencia de The Doors en México quedó como un episodio singular en la historia del rock nacional. Una banda que llenaba grandes recintos internacionales terminó frente a un público reducido en un club nocturno de Insurgentes, donde también actuó un joven Enrique Bermúdez, años antes de alcanzar la fama como narrador deportivo.