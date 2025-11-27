‘¿No se llevan mal?’: La historia detrás de la foto de Martinoli, Faitelson, el ‘Perro’ Bermúdez y Vaca

Andrés Vaca revela la historia detrás del encuentro con Martinoli, Bermúdez y Faitelson (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

La imagen que reunió a la dupla de Luis García, Christian Martinoli, con el analista David Faitelson, además del narrador Enrique ‘Perro’ Bermúdez y Andrés Vaca en un aeropuerto camino a Torreón se convirtió en una de las fotos más comentadas del medio deportivo mexicano.

Pero lo que parecía un encuentro improbable entre figuras de distintas cadenas de televisión deportiva tiene una explicación sencilla. El narrador Andrés Vaca lo contó todo en conversación para el podcast del comentarista Aldo Farías, donde reveló el contexto detrás de la foto y desmontó varios mitos sobre la supuesta rivalidad entre narradores.

¿Por qué se reunieron Martinoli, ‘Perro’ Bermúdez, Faitelson y Vaca? Esto dice Andrés

Vaca relató que los cuatro coincidieron porque viajaban al mismo destino. “Íbamos rumbo a Torreón” para el México vs. Uruguay, explicó. Al llegar a la sala de espera, encontró al narrador Christian Martinoli conversando de pie con el ‘Perro’ Bermúdez.

“Nos llevamos bien… yo lo respeto muchísimo, le admiro un chingo a Martinoli”, dijo Vaca. También recordó el impacto personal de convivir con quienes marcaron su infancia. Sobre Bermúdez compartió una anécdota entrañable.

“Tengo una foto yo con el Perro… le pedí un autógrafo cuando tenía 7 años, en un aeropuerto. Yo con la playera guinda de la Selección del 2002. Imagínate lo que fue para mí estar ahí con él y con Martinoli”, recordó.

La charla fluyó. Saludaron, bromearon, comentaron algunas cosas. Y pronto empezaron a acercarse aficionados: primero por el ‘Perro’, luego por Martinoli… hasta que el público pidió fotos con los tres. Instantes después llegó el comentarista David Faitelson, completando la postal que se volvió viral en redes sociales.

Mientras la gente pedía fotos, surgieron las dudas de los aficionados. Vaca lo recordó así: “Mucha gente me echaba el comentario: ‘Oye, güey, entonces ¿no se llevan mal tú y Martinoli?’. Y también escuché que le decían a Christian: ‘Yo pensé que te ibas mal con los televisos… con Vaca’”.

El narrador de Televisa aseguró que nunca ha existido un conflicto. Por el contrario, sostuvo que el respeto y la admiración han sido constantes: “Hoy con Christian me llevo muy bien. Todo bien”, pese a que a veces existen declaraciones públicas para ‘atacar’ a la competencia.

La visión de Faitelson: “Pasado, presente y futuro…”

Hace unas semanas, cuando salió en redes sociales la foto, David Faitelson publicó en X una reflexión que agregó contexto al encuentro.

“Pasado, presente, futuro… Me hubiese gustado hacer un programa con los 3… El icónico Enrique Bermúdez… El inigualable Christian Martinoli… Y el futuro es Andrés Vaca…Tres fenómenos!!! Y el afortunado, yo, que pude trabajar con los tres…”, presumió Faitelson.

¿Quién es Andrés Vaca, el narrador que ha ganado la atención en los últimos años?

Originario de Costa Rica, Andrés Vaca se ha convertido en una de las voces contemporáneas más reconocibles del futbol mexicana y uno de los narradores principales de la cadena deportiva TUDN.

Actualmente, con David Faitelson y otros analistas, suele formar parte del equipo de transmisiones de la empresa de Emilio Azcárraga en partidos relevantes de la Liga MX y la Selección Mexicana, lo cual lo ha posicionado como una de las voces deportivas más importantes de nuestros tiempos.