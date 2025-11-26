Liga MX Tijuana vs. Tigres HOY: ¿A qué hora es el partido de cuartos de final ida en el Apertura 2025?

Xolos de Tijuana y los Tigres de la UANL chocan en la Liguilla del Apertura 2025 por un boleto a semifinales (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Liga MX, Tigres UANL, Club Tijuana).

Xolos de Tijuana y Tigres chocan en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025. El equipo de Guido Pizarro enfrentará como visitante al único club de la Liga MX que juega en cancha sintética y además en un horario nocturno que terminará de madrugada.

Tigres, segundo lugar general, llega con la mejor defensa del torneo y una ofensiva sólida, mientras que Xolos arriba motivado tras una remontada con protagonismo del joven Gilberto Mora, de apenas 17 años.

Fecha y horario: ¿A qué hora es Tijuana vs. Tigres, partido de ida?

El partido de ida Tijuana vs. Tigres se disputará este miércoles 26 de noviembre a las 23:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Caliente.

Este partido iniciará a una hora tan peculiar debido a que la Liga MX organizó una ‘triple cartelera’ para este miércoles, siendo que en Tijuana serán las 21:00 horas (tiempo local).

Guido Pizarro destacó que ni la cancha ni el horario desviarán la concentración del equipo, que está enfocado únicamente en ejecutar su plan de juego.

Partido : Tijuana vs. Tigres

: Tijuana vs. Tigres Instancia : Cuartos de final ida, Apertura 2025

: Cuartos de final ida, Apertura 2025 Fecha : 26 de noviembre de 2025

: 26 de noviembre de 2025 Hora : 23:00 hes (CDMX)

: 23:00 hes (CDMX) Sede: Estadio Caliente en Tijuana, Baja California

¿Cómo llegan Tijuana y Tigres a los cuartos de Final?

Tijuana, dirigido por el ‘Loco’ Sebastián Abreu, consiguió su boleto tras vencer 3-1 a Ciudad Juárez en el Play-In. Goles de Mourad El Ghezouani, Gilberto Mora (penal estilo Panenka) y Ezequiel Bullaude sellaron la remontada. El equipo mostró orden táctico, paciencia y capacidad para aprovechar errores del rival, además de la irrupción de Mora como figura del torneo.

Tigres UANL, por su parte, terminó como sublíder general, con la mejor defensa del campeonato y la segunda ofensiva más efectiva. El entrenador Guido Pizarro minimizó las condiciones adversas del campo sintético y recalcó el enfoque del equipo en competir con intensidad y compromiso. Señaló que Xolos es un rival de fútbol práctico, con circuitos bien conectados y jugadores desequilibrantes.

¿Cuándo es la vuelta entre Tigres y Tijuana?

El partido de vuelta Tigres vs Tijuana se jugará el sábado 29 de noviembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario ‘Volcán’ de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Se podrá ver mediante Azteca Deportes.

¿Cómo se juegan los otros partidos de Cuartos de Final del Apertura 2025?

Así es como se desarrollarán los partidos de ida:

Juárez vs. Toluca | Miércoles 26 de noviembre | 19:00 (CDMX) | Estadio Olímpico Benito Juárez | Dónde ver: Azteca Deportes.

Rayados vs América | Miércoles 26 de noviembre | 21:05 (CDMX ) | Estadio BBVA | Dónde ver: Canal 5, ViX, TUDN

Tijuana vs Tigres | Miércoles 26 de noviembre | 23:00 (CDMX) | Estadio Caliente | Dónde ver: streaming

| Miércoles 26 de noviembre | 23:00 (CDMX) | Estadio Caliente | Dónde ver: streaming Chivas vs Cruz Azul | Jueves 27 de noviembre | 20:07 (CDMX) | Estadio Akron | Dónde ver: Amazon Prime Video

Así es como se jugarán los partidos de vuelta:

América vs Rayados | Sábado 29 de noviembre, 17:00 (CDMX) | Estadio Ciudad de los Deportes | Dónde ver: Canal 5, ViX, TUDN

| Sábado 29 de noviembre, 17:00 (CDMX) | Estadio Ciudad de los Deportes | Dónde ver: Canal 5, ViX, TUDN Toluca vs. Juárez | Sábado 29 de noviembre | 19:05 (CDMX) | Estadio Nemesio Diez | Dónde ver: Azteca Deportes, Canal 5, TUDN

| Sábado 29 de noviembre | 19:05 (CDMX) | Estadio Nemesio Diez | Dónde ver: Azteca Deportes, Canal 5, TUDN Tigres vs Tijuana | Sábado 29 de noviembre | 21:10 (TCM) | Estadio Universitario | Dónde ver: Azteca Deportes

| Sábado 29 de noviembre | 21:10 (TCM) | Estadio Universitario | Dónde ver: Azteca Deportes Cruz Azul vs Chivas | Domingo 30 de noviembre | 19:00 (CDMX) | Estadio Olímpico Universitario | Dónde ver: Canal 5, ViX, TUDN

La Liga MX recordó que en solo 11 de 74 ediciones avanzaron simultáneamente los primeros cuatro lugares de la tabla. Nunca ha ocurrido en torneos consecutivos, lo que agrega dramatismo e incertidumbre a esta fase.