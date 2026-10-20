Concierto con Caifanes, Ely Guerra y Vivir Quintana: ¿Cuándo es y dónde comprar los boletos?

Estos son los detalles del Concierto por un abrazo, donde se presentan bandas como Caifanes y cantantes como Vivir Quintana. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

Caifanes, Ely Guerra, Vivir Quintana y más artistas compartirán escenario en un concierto que busca convertir la música en un símbolo de unión para las madres y familias buscadoras de personas desaparecidas en México.

Se trata del Concierto por un Abrazo. El espectáculo se realizará en el marco de las actividades relacionadas con la Gira por la Vida, que busca propiciar un encuentro entre integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y colectivos de personas buscadoras.

El actor Diego Luna difundió detalles del evento y explicó que el objetivo es reunir recursos para apoyar la organización y el traslado de los colectivos que participarán en el encuentro. De acuerdo con el mensaje, quienes colaboran en el concierto lo hacen sin cobrar y el dinero recaudado será entregado a los comités organizadores de la Gira por la Vida.

Caifanes lidera el cartel del Concierto por un abrazo. (foto: Cuartoscuro) (Carolina Jiménez Mariscal)

¿Cuándo es el Concierto por un Abrazo?

El concierto con Caifanes está programado para el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas.

La sede del evento es el Teatro Metropólitan, ubicado en Avenida Independencia 90, Colonia Centro, Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

¿Quiénes estarán en el concierto de Caifanes y Ely Guerra?

El cartel del Concierto por un Abrazo reúne a músicos de distintas generaciones y propuestas. Los artistas anunciados son:

Caifanes

Ely Guerra

Vivir Quintana

Kevin Kaarl

Meme del Real , integrante de Café Tacvba

, integrante de Café Tacvba Un contingente jaranero

La participación de estos artistas busca sumar público a una iniciativa que pone en el centro a las madres y familias buscadoras, quienes mantienen la exigencia de encontrar a sus seres queridos y conocer la verdad detrás de su desaparición.

¿Dónde comprar los boletos para el Concierto por un Abrazo?

Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster México. Para este evento no se habilitará ninguna preventa, únicamente la venta general a partir del viernes 23 de octubre de 2026.

La organización no ha anunciado en la información consultada el precio de las entradas. Por ello, se recomienda revisar la página oficial de venta para conocer los costos, las localidades disponibles y las condiciones de compra cuando se habilite la venta a las 11:00 a.m. del tiempo del centro de México en Ticketmaster México.

¿De qué trata la Gira por la Vida y qué relación tiene con las madres buscadoras?

La Gira por la Vida es una iniciativa vinculada con el EZLN que busca acompañar las luchas sociales y generar encuentros con distintos colectivos. En esta ocasión, la convocatoria se centra en las madres y familias que buscan a personas desaparecidas en México.

El encuentro pretende generar un espacio de escucha, solidaridad y reconocimiento para quienes continúan buscando a sus seres queridos. La visita de una delegación zapatista a la capital está relacionada con este propósito, mientras que el concierto busca contribuir a los gastos que implica organizar el traslado y las actividades de los colectivos participantes.

En el mensaje difundido por Diego Luna, se explica que la intención es poner en el centro la reunión y el encuentro, así como facilitar que las familias buscadoras puedan participar en estas actividades.