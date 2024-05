Vivir Quintana, cantante de ‘Canción sin Miedo’, lanza ‘Compañera presidenta’

“No te olvides de tus ojos de mujer”: La cantante mexicana Vivir Quintana, conocida por el himno ‘Canción sin Miedo’, ha lanzado una nueva interpretación dedicada a la siguiente persona que ocupe la Presidencia de México, pues en las elecciones 2024 se espera que por primera vez en la historia sea una mujer la que sea presidenta.

‘Compañera presidenta’, como se llama la nueva canción, es una petición urgente para que la nueva presidenta mexicana no se olvide de las mujeres cuando esté en el poder y para que “que voltee a ver a las mujeres y sus luchas”, dijo la cantautora en una entrevista con EFE.

De acuerdo con las encuestas de El Financiero sobre la intención de voto de la ciudadanía, las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum (Morena, PT y PVEM) y Xóchitl Gálvez (PRI, PAN y PRD) son las favoritas y una de ellas podría convertirse en la nueva mandataria federal en las elecciones del domingo 2 de junio.

Esto es especialmente importante en un contexto del arraigo del machismo en el país.

“Que se sienta realmente (que gobierna) una mujer presidenta, en el sentido de que las mujeres no podemos ser amigas todas, pero sí podemos portarnos como compañeras y apoyar a la otra”, comentó Quintana antes de presentar su nuevo sencillo.

Vivir Quintana es originaria de Coahuila, en el norte de México. En la entrevista, destacó que le interesa mucho que la futura presidenta pueda poner atención a las madres buscadoras, quienes salen a mover la tierra en busca de los cientos de miles de desaparecidos que hay en el país.

La cantautora precisó que para ella “una compañera es aquella que tiene el tiempo para darse y ser empática con las demás” y entender que no todas las mujeres viven bajo la misma realidad, pero que tal vez pueden “hacer algo para que todo sea más justo”.

La también poeta y activista feminista apuntó que no esperaba la respuesta de Sheinbaum y Gálvez, a quienes el viernes pasado envío una carta a través de las redes sociales, pidiéndoles ser “verdaderas compañeras”.

“Me sentí muy contenta de entender que las dos tienen ganas de llamarse así, de llamarse compañeras. Entonces, yo sí espero que sea quien sea quien llegue a ese puesto (presidencia), que realmente lo interiorice, lo sepa, lo sienta y que lo lleve a la acción”, expuso Quintana luego de que ambas candidatas contestaran en la red social X (antes Twitter) a su carta.

“De nada nos sirve que esté una mujer en el poder si va a seguir repitiendo patrones patriarcales”, destacó la cantante.

¿Qué dice la nueva canción ‘Compañera presidenta’ de Vivir Quintana?

La nueva canción ‘Compañera presidenta’ es un llamado a la nueva persona en la Presidencia, para que no se olvide de las luchas feministas y las luchas de las mujeres en general en México cuando sea electa y asuma este importante cargo.

Algunas de las estrofas de esta nueva canción dicen lo siguiente:

“Que te duermas sin deberle la justicia, a las madres que ahora buscan por ahí, a sus hijas entre fosas clandestinas, que resista la esperanza de vivir”.

“No te olvides de tus ojos de mujer, no te olvides de tu boca de mujer, no te olvides de tu lucha de mujer, no te canses de ser grande y ser mujer”.

“Compañera presidenta, seas quien seas, presidenta. Es preciso que te llames compañera, es preciso que te llames compañera”.

“Que la historia no se vuelva cicatriz. Que los ojos de los niños de los barrios sean la causa de impulsar y construir”.

Luego de lanzar su nuevo single, Quintana admitió que, como feminista, esperaba que las candidatas se nombraran de la misma manera, pero reconoció que será importante que al menos se llamen a sí mismas “compañeras”.

“Creo que también el feminismo es un concepto que cambia constantemente y que nunca terminas de aprenderlo y yo quiero pensar que ninguna (de ambas candidatas) se pronunció así porque tal vez apenas lo está aprendiendo. Ojalá sea por eso”, comentó.

Con información de EFE.