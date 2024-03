Sheinbaum a madres buscadoras: ‘Es mejor hacer propuestas que criticar’

Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México, señaló que “es mejor hacer propuestas” que lanzar criticas, en relación a las recientes protestas de la madre buscadora Ceci Flores y otras mujeres rastreadoras.

“Lo de las madres buscadoras... ahí en la encuesta de Reforma dice que es mejor hacer propuestas que criticar. Y yo creo que hacia allá hay que avanzar, y por eso, hay que atender las causas, hay que disminuir el delito de desaparición y hay que atender a las víctimas, esa es la manera en que lo hicimos en la Ciudad de México, sin este uso que algunos le quieren dar”, apuntó la morenista este martes, desde una conferencia en Reynosa, Tamaulipas.

Sheinbaum ha mantenido el mismo discurso del presidente López Obrador, quien pertenece a su mismo partido y respalda su candidatura presidencial.

Tanto ayer lunes como hoy, Ceci Flores ha asistido a las afueras de Palacio Nacional para pedir audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha hecho protestas pacíficas.

Ceci Flores buscaba entregarle la pala con la que busca a sus hijos a AMLO. (X: @CeciPatriciaF)

El lunes, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora llegó a palacio con una pala en mano, y señaló que con esa herramienta ha buscado durante años a sus hijos desaparecidos. Así, la activista dijo que quería entregarle a AMLO esa “pala de mando”.

“Vine a tocar las puertas de Palacio de López Obrador para entregarle la pala con la que busco a mis hijos. Esta pala nunca debió estar en mis manos, ni debió sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado”, dijo Ceci en sus redes sociales, y pidió al presidente hacerse cargo.

Desde Palacio, en la conferencia matutina, López Obrador respondió con un “Que me la deje aquí”.

Mientras la buscadora protestaba afuera, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó un informe sobre la localización de personas desaparecidas, de acuerdo con una metodología puesta en marcha desde 2019 y que surgen mediante un nuevo censo, criticado por las familias de personas víctimas de desaparición. El registro oficial sería de 99 mil 729 personas desaparecidas o no localizadas.

En tanto, este martes, Cecilia Flores acudió nuevamente afuera de Palacio vestida como jugadora de beisbol y dijo que esperaba que así sí pudiera ser recibida, ya que “a él (AMLO) le gusta atender a beisbolistas”, en referencia a que es el deporte favorito del presidente.

Ceci Flores acudió por segundo día consecutivo a Palacio Nacional.

En meses pasados, luego de que AMLO recibiera a la fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo de argentina pero no a las buscadoras mexicanas, Ceci señaló que “las madres buscadoras no somos opositoras, somos madres buscadoras por amor a nuestros desaparecidos, ante la apatía, insensibilidad y burocracia y nulo apoyo”. Además, también le ha recordado al presidente que él no sabe lo que es tener un hijo desaparecido y lo invitó a acudir a una jornada de búsqueda.

Madres buscadoras ‘le toman la palabra’ a Sheinbaum y dicen que tienen propuestas

El Colectivo 10 de Marzo, que está enfocado en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, respondió al mensaje de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, luego de que dijera que era mejor hacer propuestas que criticar.

“Le tomamos la palabra de hacer propuestas respetuosas como #MadresBuscadoras (...) Doctora Claudia Sheinbaum, ponga usted lugar, fecha y hora. Será un gusto poder reunirnos con usted y abrazarla”, señaló el colectivo este martes.

La activista buscadora Delia Quiroga señaló que tanto ella como Sheinbaum se encontraban en el mismo lugar, en Reynosa, “¿dónde nos vemos?”, cuestionó.

Le tomamos la palabra de hacer propuestas respetuosas como #MadresBuscadoras para contribuir a la pacificación del país, encontrar a nuestras personas desaparecidas y acabar con la desaparición de personas. Dra. @Claudiashein ponga usted lugar, fecha y hora. Será un gusto poder… https://t.co/Nrs9N5ZBgW — Colectivo 10 de Marzo AC (@C1003R) March 19, 2024

¿Quiénes son los hijos desaparecidos de Ceci Flores?

La buscadora Cecilia Patricia Flores es fundadora del grupo de Madres Buscadoras de Sonora. Dos de sus hijos fueron víctimas de desaparición forzada.

El primero fue Alejandro Guadalupe Islas Flores, quien fue visto por última vez el 30 de octubre de 2015 en la comunidad de Juan José Ríos, que está en el camino hacia Los Mochis, Sinaloa.

El otro es Marco Antonio Sauceda Rocha fue levantado por el crimen organizado en Bahía de Kino, Sonora, el 4 de mayo de 2019.

Apenas el 2 de febrero pasado, Ceci compartió una foto junto a su hijo y señaló que era su cumpleaños. “Hoy debería estar comprando pastel y preparando la comida para celebrar el cumpleaños de mi hijo, pero en lugar de eso, estoy buscándolo”.