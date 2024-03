Ceci Flores, madre buscadora: ¿Quiénes son y cómo desaparecieron sus hijos?

Afuera de Palacio Nacional, Ceci Flores, madre buscadora, exigió vestida de beisbolista que el presidente Andrés Manuel López Obrador la atienda, para pedir apoyo para las personas que buscan a sus familiares.

La madre buscadora argumentó que se vistió así porque al mandatario ‘‘le gusta atender a beisbolistas y me vestí como ellos’’.

“El día de hoy no vengo como madre buscadora, sino como beisbolista, a ver si así me atiende, porque él no atiende a madres buscadoras, sino beisbolistas”, acusó en entrevista para medios de comunicación.

Flores fundó y actualmente lidera el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Sus hijos aparecen en el censo de personas desaparecidas y lamenta que las autoridades federales informaran en un inicio que eran 12 mil desaparecidos en el país, cuando, en realidad, “son más de 100 mil”.

Ellos son los hijos de Ceci flores y así desaparecieron

‘‘Hoy debería estar comprando el pastel y preparando la comida para celebrar el cumpleaños de mi hijo, pero en lugar de eso, estoy buscándolo”, escribió Ceci Flores en su cuenta de X (antes Twitter), el 2 de febrero.

Su hijo desapareció hace 5 años. En la red social, Flores expresó que se está cansando de ser fuerte y de imaginar que algún día le volverá a ver.

Marco Antonio Sauceda Rocha fue levantado por crimen organizado en Bahía de Kino, Sonora, el 4 de mayo de 2019.

El segundo hijo desaparecido de Ceci Flores es Alejandro Guadalupe Islas Flores, del que no se sabe nada desde el 30 de octubre de 2015 en la comunidad de Juan José Ríos, de camino a la ciudad de Los Mochis, en el vecino estado de Sinaloa.

“Hijo, hoy estuve tocando la puerta de la casa que construiste con tanto esfuerzo, amor e ilusión para tu hijo. Tenía la esperanza que estuvieras tú, salieras y me dijeras aquí, estoy madre, no pasa nada, pero no fue así, nadie salió…”, posteó en redes sociales.

Hasta 2024, van tres ocasiones en que las que Ceci cree haber encontrado los restos de su primogénito, pero las pruebas de ADN realizadas por los peritos han dado resultados negativos.