Liberan a Gabito Ballesteros tras detención en Querétaro: Abogados aclaran qué pasó con las armas

Gabito Ballesteros fue liberado luego de permanecer detenido junto con integrantes de su equipo en Querétaro. (Foto: Cuartoscuro.com).

Tras casi un día de detención, Gabito Ballesteros y su equipo —escoltas y staff— fueron liberados este sábado en la noche.

El cantante Gabito Ballesteros tuvo un abrupto final de concierto el 13 de noviembre en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, cuando el show fue suspendido por la supuesta interpretación de dos temas que hacían apología de delito.

El asunto escaló cuando las autoridades encontraron dos armas de fuego en una revisión, por lo cual Gabito Ballesteros y varios hombres fueron llevados a la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con Quadratín, los abogados del cantante comprobaron la portación legal de ambas armas y el músico fue liberado tras pagar varias multas.

Gabito Ballesteros fue liberado luego de permanecer detenido junto con integrantes de su equipo en Querétaro. (Foto: Instagram @gabitoballesteros).

El intérprete de ‘Lady Gaga’ confirmó que este 14 de noviembre se presentaría como estaba previsto en Nextlalpan, Estado de México, para el concierto gratis de la Feria Internacional de la Mezclilla.

“Gracias a todos por sus mensajes, a mi familia, mis niñas que siempre mi apoyan y a todos mis amigos Los amo! Todo al cien gaD”, escribió en Instagram.

Los abogados de Gabito Ballesteros explicaron los motivos de la intervención policial en Querétaro. (Foto: @gabitoballesteros).

Abogados de Gabito Ballesteros aclaran que la detención no fue por canciones

En un comunicado (citado por medios como De Primera Mano), Ayrton Marin y José Antonio Ortega, representantes legales de Gabriel Ballesteros, reiteraron que el espectáculo se realizó conforme al repertorio autorizado, solo con modificaciones al orden, y no hubo intención de promover conductas delictivas.

El mensaje del despacho Marín Becerril Abogados agregó que la intervención policial contra el cantante no fue por apología del delito ni nada de su show artístico, sino que “tuvo como finalidad realizar una revisión ante la presunción de que en el vehículo pudieran encontrarse armas de fuego o sustancias ilícitas”.

“Una vez practicada la revisión correspondiente, no se localizaron sustancias ilícitas ni armas de fuego de procedencia ilegal. Unicamente se identificó que dos elementos del equipo de seguridad del artista portaban dos armas de fuego, una cada uno, y contaban con los permisos de portación correspondientes. Al no advertirse elementos que justificaran mantener la privación de la libertad de los involucrados, se determinó su inmediata libertad”.

El mensaje de los litigantes concluyó con un llamado a distinguir entre la suspensión administrativa de un espectáculo y una investigación de naturaleza penal.

Comunicado de los abogados de Gabito Ballesteros difundido a medios.

¿Cómo fue la detención de Gabito Ballesteros?

La detención de Gabito Ballesteros ocurrió al final del show en Querétaro, cuando le quitaron el sonido mientras interpretaba ‘AMG’.

Un comunicado de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro informó que la suspensión fue porque interpretó en “dos ocasiones temas no autorizados que hacen apología del delito”, incluyendo AMG, lo cual está prohibido en Querétaro.

Cuando Gabito ya se iba del recinto, al llegar a su vehículo se percató de que elementos de la Policía Estatal habían desplegado un operativo. Según relató durante una transmisión en vivo, una de las trabajadoras que lo acompañaba estaba esposada y contra el cofre de un automóvil, mientras que los oficiales retiraban las armas a sus escoltas y bajaban a sus choferes de las camionetas.

El intérprete de ‘Cuerno Azulado’ decidió permanecer dentro de su automóvil y se negó a descender, pese a que los policías se lo solicitaron en repetidas ocasiones. Incluso aseguró que los elementos colocaron objetos para impedir que sus vehículos avanzaran y utilizaron gas para obligarlo a salir.

La presentación de Gabito Ballesteros en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro terminó antes de lo previsto (Foto: Cuartoscuro)

“Estaban tercos: ‘Bájate, bájate’. Me aventaron gas para que me bajara. Ahí están todos esperando a que yo me baje, pero no lo voy a hacer, plebes”, relató en el video, en el que también mostró a los policías que rodeaban su automóvil.

Durante la transmisión, Gabito Ballesteros cuestionó los motivos del operativo y aseguró que no entendía por qué pretendían detenerlo, pues sostuvo que únicamente había acudido a cumplir con su presentación. “¿Cuál fue mi delito? Ya en serio, ¿cuál fue? Me contrataron a mí para un evento, vine, canté”, expresó.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), elementos de la Policía Estatal realizaron la aprehensión a las 4:00 horas del 14 de noviembre. Posteriormente, el cantante fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

Horas después, la Fiscalía informó que la intervención policial también derivó de un reporte por una posible conducta de apología del delito durante el concierto. Según el Informe Policial Homologado, los oficiales detectaron un arma de fuego dentro del vehículo en el que viajaban cinco personas.

Como resultado, fueron detenidos Gabito Ballesteros, identificado como Gabriel Ballesteros Abril, y otras cuatro personas. Las autoridades aseguraron una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos, por lo que iniciaron una investigación por la presunta portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. También se indagaba el posible delito de desobediencia y resistencia de particulares.