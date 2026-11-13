Nvidia, más allá del escándalo

Nvidia vende los chips que impulsan la inteligencia artificial y respalda financieramente a quienes los compran. La salida de Jensen Huang pone a prueba esa doble función, de la que depende una parte del auge tecnológico que ha movido a la economía de EU y a la de México.

Por eso, las consecuencias de su caída pueden llegar mucho más lejos que el precio de una acción.

Ayer, el consejo de la compañía anunció que Huang renunció como presidente, director ejecutivo y consejero, después de 33 años al frente. Lo sustituye de manera interina la directora de finanzas, Colette Kress.

El detonador fueron sus relaciones extramaritales. Una de ellas convirtió el escándalo en un asunto de seguridad nacional, pues involucra a una empresaria a quien las autoridades estadounidenses consideran agente de la inteligencia china. Beijing rechaza esa acusación. No podría ser de otra manera.

La mujer fue directiva de Megaspeed, firma de Singapur que compró miles de millones de dólares en chips de Nvidia y ha sido investigada por su posible desvío a China, algo que también la empresa niega.

El golpe bursátil es considerable. Desde su máximo del 6 de octubre, cuando valía 5.78 billones de dólares, Nvidia ha perdido cerca de 1.8 billones de dólares, alrededor de 31 por ciento de su valor. Ayer cerró con una caída de 4.3 por ciento, después de haber retrocedido hasta 14 por ciento durante la sesión.

Conviene separar las causas. El ajuste comenzó con las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y se acentuó tras las elecciones. El escándalo añadió presión a una empresa que ya estaba bajo escrutinio.

Y la pérdida alcanza a muchos que nunca decidieron comprar acciones de Nvidia. Su peso superior a 6 por ciento en el S&P 500 la coloca dentro del ahorro de quienes invierten en fondos que replican ese índice.

Pero el riesgo hacia adelante está en el papel financiero de la compañía.

Nvidia acumula garantías y compromisos por hasta 164 mil 500 millones de dólares para respaldar proyectos de infraestructura, incluidos hasta 105 mil millones ligados a un complejo de centros de datos para OpenAI. Ese apoyo facilita inversiones que, a su vez, generan demanda de sus procesadores.

Un sucesor menos dispuesto que Huang a respaldar nuevos proyectos podría restarle impulso a ese circuito. La incertidumbre alcanza así a las empresas que dependen del apoyo de Nvidia para crecer.

La sesión de ayer mostró que el mercado distingue entre esas exposiciones. AMD y Broadcom, competidoras de Nvidia, subieron más de 5 por ciento. CoreWeave, que depende de su respaldo financiero, cayó casi 7 por ciento. El S&P 500 retrocedió apenas 0.35 por ciento.

El contagio, por ahora, es selectivo.

El otro frente está en Washington. Huang fue el defensor más visible de la tesis de que vender chips a China conviene a Estados Unidos. La administración Trump autorizó las ventas del chip H200 de la firma a empresas de ese país, a cambio de 25 por ciento de los ingresos para el gobierno.

Con su salida, esa postura pierde a su principal promotor.

John Moolenaar, presidente del Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes, pidió que el nuevo liderazgo de Nvidia haga de la seguridad nacional su máxima prioridad y llamó a aprobar pronto controles de exportación en la ley de defensa de fin de año.

Las propuestas ya están en el paquete del Senado. Prevén, entre otras cosas, rastrear los chips y dar al Congreso mayor poder sobre la exportación de los más avanzados.

Aquí aparece la paradoja. Stacy Rasgon, analista de la firma Bernstein Research, advirtió que China podría ser la principal beneficiaria de la salida de Huang. Ayer, las acciones de fabricantes chinos de procesadores subieron cerca de 10 por ciento.

Una Nvidia debilitada y mayores restricciones podrían acelerar el desarrollo de alternativas chinas. Washington tendría que considerar ese efecto al diseñar las nuevas barreras.

Para Nvidia, el impacto inmediato sobre los ingresos sería acotado, pues su guía financiera ya excluye las ventas de cómputo para centros de datos en China. La disputa tiene más bien un alcance estratégico mayor.

A ello se añade el frente judicial. Semaform, medio digital, reportó tres investigaciones del Departamento de Justicia que podrían alcanzar a la compañía, una de ellas por prácticas monopólicas, aunque sin indicios de cargos penales contra Nvidia o Huang.

La primera prueba de los impactos de esta turbulencia llegará el martes, cuando Colette Kress presente los resultados trimestrales. Huang, por su parte, aceptó comparecer ante la Cámara de Representantes antes del Día de Acción de Gracias.

Kress tendrá que explicar cuánto cambiará la estrategia de la empresa. De esa respuesta dependerán también los planes de inversión de algunos de sus clientes y el impacto en los mercados.

La factura del escándalo ya aparece en la bolsa, pero su costo más duradero podría medirse en los proyectos de inteligencia artificial que dejen de financiarse y eso nos podría afectar en México.

Regresaremos al tema.