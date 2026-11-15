Sin salvación al 2x1: La razón por la que la Iglesia critica al Buen Fin

La Iglesia católica pidió no olvidar a las familias que no pueden comprar durante el Buen Fin y llamó a compartir la riqueza. (Cuartoscuro).

La Iglesia católica en México advirtió que los descuentos del Buen Fin no benefician por igual a las familias, pues algunas carecen de dinero para aprovecharlos, y llamó a quienes tienen recursos disponibles a compartir con los más necesitados.

En el editorial de Desde la fe titulado ‘¿Para quién es un buen fin?’, la Arquidiócesis de México, contrastó la situación de dos familias que encuentran una misma oferta para comprar un refrigerador, pero tienen distintas posibilidades económicas.

“El precio bajó para las dos, pero sólo una tiene dinero para aprovecharlo”, señaló el texto.

La reflexión vinculó la campaña comercial con la Jornada Mundial de los Pobres, celebrada este domingo, y con la intención de oración que atribuyó al papa León XIV para este mes sobre el buen uso de la riqueza.

El editorial planteó que algunos hogares apenas lograrán completar los gastos de la semana con el ahorro de estos días, mientras que otros tendrán margen para ayudar.

Por ello, propuso que quienes dispongan de dinero después de cubrir las necesidades de casa aparten una parte para alguien que requiera medicamentos, comida o transporte al trabajo.

“Cada familia sabe cuánto puede dar. La invitación consiste en que, al decidir qué hacer con lo que tenemos, también hagamos cuentas pensando en quien tiene menos”, apuntó.

La publicación también llamó a reconocer cuánto del bienestar personal se debe al apoyo de otros, como las herramientas prestadas para aprender un oficio o el cuidado de los hijos que permitió a alguien terminar una carrera.

Recordó, además, que algunos negocios pudieron salir adelante porque un socio, familiar o proveedor aceptó esperar cuando todavía no había dinero para cubrir la primera quincena.

En ese sentido, sostuvo que tanto el esfuerzo personal como la generosidad de quienes ayudaron en momentos decisivos merecen reconocimiento.

El editorial extendió esa responsabilidad a quienes dirigen empresas, al señalar que el uso de la riqueza también se refleja cuando fijan salarios o autorizan pagos a pequeños proveedores que ya entregaron su trabajo, decisiones de las que puede depender la quincena de varias familias.

Como fundamento, retomó el principio católico del destino universal de los bienes, según el cual estos deben permitir que todos puedan vivir de ellos, y recordó que Francisco lo situó antes del derecho a la propiedad en su encíclica Fratelli tutti.

La publicación destacó que compartir también comprende tiempo, talentos y oportunidades, por ejemplo, enseñar un oficio a quien empieza a trabajar.

Finalmente, recogió una frase que atribuyó a la oración de León XIV: “Perdónanos por acumular en lugar de compartir”, e invitó a llevar ese mensaje a la práctica.