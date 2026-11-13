Buen Fin 2026: ¿Cómo identificar ofertas falsas y tiendas ‘fantasma’ al comprar en línea?

Antes de comprar durante el Buen Fin, la Profeco recomienda comprobar que las tiendas en línea sean oficiales y tengan buena reputación.

Encontrar una pantalla a mitad de precio, unos tenis con un descuento irresistible o ese celular que tanto querías a un costo mucho menor puede parecer una oportunidad que no debes dejar pasar durante el Buen Fin. Pero ¡cuidado! Detrás de algunas de estas promociones pueden esconderse páginas fraudulentas, ofertas falsas y tiendas ‘fantasma’ que cobran por productos que nunca llegan a manos de los compradores.

Con el aumento de las compras por internet durante esta temporada, también crecen los riesgos de caer en engaños. Por eso, antes de sacar la tarjeta y aprovechar cualquier descuento, conviene revisar que el establecimiento sea confiable y que la promoción sea real.

Uno de los principales riesgos es comprar en sitios que imitan la imagen de establecimientos reconocidos. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que los delincuentes crean páginas falsas con logotipos, nombres y diseños de marcas conocidas para engañar a los usuarios y obtener sus datos personales o bancarios.

Entre las principales señales de alerta están:

Los descuentos excesivamente bajos.

Anuncios que ofrecen productos de alta demanda a precios poco creíbles.

Perfiles de redes sociales recién creados.

Direcciones electrónicas con errores ortográficos.

También es importante desconfiar de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales que incluyen enlaces para acceder a supuestas promociones de tiempo limitado, ya que pueden dirigir a páginas fraudulentas.

Verifica antes de realizar cualquier pago

Antes de comprar durante el Buen Fin, la Profeco recomienda comprobar que las tiendas en línea sean oficiales y tengan buena reputación. Para ello, lo más seguro es ingresar directamente al sitio web del establecimiento, en lugar de acceder mediante enlaces desconocidos.

También se aconseja verificar que la dirección electrónica comience con https:// y revisar que el comercio proporcione información de contacto, como domicilio físico y teléfono, además de sus políticas de privacidad, condiciones de envío y procedimientos para devoluciones o reclamaciones.

Otra herramienta para evitar fraudes es el Monitoreo de Tiendas Virtuales de la Profeco, que permite consultar si los establecimientos cumplen con las disposiciones aplicables a las compras por internet.

Cuida tus datos bancarios al comprar por internet

Además de verificar la autenticidad de los comercios, es importante proteger la información financiera. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda utilizar métodos de pago seguros, de preferencia tarjetas digitales que cuenten con códigos de seguridad dinámicos.

También aconseja evitar transferencias bancarias o depósitos a cuentas personales cuando no se tenga certeza sobre la identidad del vendedor.

Entre las medidas de seguridad están no compartir contraseñas, NIP ni códigos de verificación que lleguen al teléfono celular. Asimismo, se recomienda evitar las transacciones mediante redes públicas de Wi-Fi y no guardar automáticamente los datos bancarios en páginas de dudosa procedencia.

Guarda comprobantes y revisa tus movimientos bancarios

Para contar con evidencia en caso de algún problema, es importante conservar los comprobantes de compra, correos de confirmación, números de pedido y capturas de pantalla de las promociones.

Otra recomendación es activar las notificaciones bancarias y revisar constantemente los movimientos de las tarjetas para detectar posibles cargos no reconocidos.

Si identificas una operación sospechosa, debes comunicarte inmediatamente con tu banco para reportarla. En caso de que el establecimiento incumpla con las condiciones de la compra, puedes solicitar orientación a la Profeco a través del Teléfono del Consumidor.

Durante el Buen Fin, comparar precios, verificar la autenticidad de las tiendas y desconfiar de las promociones que parecen demasiado buenas para ser verdad son algunas de las medidas que pueden ayudarte a evitar pérdidas económicas. Antes de dejarte llevar por la urgencia de aprovechar un descuento, asegúrate de que el establecimiento sea confiable.