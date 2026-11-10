Pago del aguinaldo 2026: ¿Quiénes reciben hasta 40 días a partir de HOY?

El aguinaldo es un pago al que todos los trabajadores tienen derecho. La fecha límite para depositarlo es el 20 de diciembre.

Trabajadores del Gobierno de México: Preparen los billetes, desenfunde la tarjeta y a comprar en el Buen Fin 2026: La Administración Federal empieza el pago del aguinaldo desde este martes 10 de noviembre.

¿Por qué los trabajadores del Gobierno reciben el aguinaldo antes? Esto es por un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El Ejecutivo Federal, a mi cargo, ha decidido otorgar de forma extensiva, como un acto jurídicoorientado en principios de justicia y equidad, un aguinaldo al personal referido en este decreto y deconformidad con los esquemas de remuneración, retribución, cuota de pensión o haber de retiro”, explicó la presidenta en el documento.

En el acuerdo también estableció que los trabajadores del Gobierno recibirán una cifra superior a los 15 días de salario que normalmente se dan como pago de aguinaldo.

“A las personas servidoras públicas, (el pago del aguinaldo) será equivalente a 40 días, sobre la base de cálculo y en los términos que se establezcan en los lineamientos”, se apunta.

¿Qué trabajadores del Gobierno recibirán 40 días de aguinaldo en 2026?

El decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum enlista a los siguientes empleados gubernamentales:

Las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades. El personal operativo de confianza de las dependencias y entidades. El personal de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades, así como el personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre en funciones en territorio nacional. El personal del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a este que se encuentre en funciones en las representaciones de México en el extranjero. El personal militar en activo. Las personas físicas contratadas para prestar sus servicios profesionales en las dependencias y entidades y al Servicio Exterior Mexicano, bajo el régimen de honorarios con cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. Las personas que reciban haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los deudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o con cargo al erario federal. Los veteranos de la Revolución que disfruten de una pensión con cargo al ISSSTE y de cuota adicional con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente por cada uno de esos conceptos a los que tengan derecho.

El decreto de Claudia Sheinbaum sobre el aguinaldo de 40 días excluye a las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales “conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal”.

Tampoco recibirán el aguinaldo de 40 días el personal incluido en “convenios de coordinación técnica de enseñanza con las entidades federativas”.

De acuerdo con el decreto, la Secretaría de Hacienda, dirigia por Édgar Amador, deberá publicar “lineamientos específicos” para que cada dependencia o instituto pueda hacer el pago del aguinaldo de 40 días en los términos establecidos.

¿Qué es el aguinaldo y por qué todos los trabajadores lo deben recibir?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) explica que el pago del aguinaldo es un derecho laboral. El depósito de los 15 días de salario debe hacerse antes del 20 de diciembre.

En el caso de los empleados que no cumplieron un año de servicio en su actual trabajo, las empresas y/o patrones deben pagarles la parte proporcional del aguinaldo que corresponda al tiempo que llevan con ellos.

Una reforma aprobada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador también hizo obligatorio el pago de aguinaldo a las personas trabajadoras del hogar.