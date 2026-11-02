Grrr-aciososísimos: Los memes de la campaña de Jude Bellingham

Jude Bellingham se llevó los reflectores y no por su actuar en la cancha, sino por una campaña de ropa interior. El futbolista del Real Madrid se convirtió en la nueva imagen de Calvin Klein, una colaboración que no tardó en llamar la atención en redes sociales, donde el mediocampista dio material para toda clase de comentarios y memes.

La marca apostó por una de sus fórmulas más reconocibles: una figura internacional, imágenes minimalistas y una campaña que pone el foco en la ropa interior. Esta vez, el protagonista es uno de los nombres más conocidos del futbol actual, quien también aprovechó la sesión para incorporar algunos gestos característicos de sus celebraciones en la cancha.

Jude Bellingham protagoniza la campaña de Calvin Klein

La campaña de Calvin Klein Underwear marca el debut de Bellingham como imagen de la firma. Las fotografías y el video fueron realizados por Oliver Hadlee Pearch en Madrid, durante agosto de 2026, y muestran al futbolista con diferentes prendas de la colección Icon Cotton Stretch.

En las imágenes, el inglés posa con ropa interior de la marca y aparece en una propuesta visual sencilla, con fondos despejados y sin elementos que distraigan la atención. La producción también incluye guiños a sus celebraciones dentro del campo, una referencia directa a su faceta como futbolista.

El lanzamiento global ocurrió este 2 de noviembre, a través de las tiendas de Calvin Klein, su página oficial, redes sociales y espacios publicitarios exteriores. La publicación de las imágenes y el material audiovisual dio pie a que usuarios compartieran sus reacciones y bromas sobre la nueva faceta del mediocampista.

¿Qué dijo Jude Bellingham sobre su campaña con Calvin Klein?

El futbolista explicó que disfrutó participar en la producción y que conectó con el concepto creativo de la marca: “the icon underneath”, que puede traducirse como “el ícono que llevas debajo”.

En el comunicado difundido por Calvin Klein a través de Business Wire, Bellingham señaló: “Me gustó la idea de que la confianza comienza por sentirte cómodo contigo mismo”. También destacó que la firma es una marca icónica y que le agradó darle vida a ese concepto a su manera.

La campaña presenta varias siluetas de la línea Icon Cotton Stretch. Entre ellas está el nuevo Icon Cotton Stretch Shine Trunk, que incorpora un acabado brillante en la cintura con el logotipo Infinity Bond. También aparecen los modelos Boxer Brief, Low Rise Trunk, Hip Brief y Slim Boxer, confeccionados con una mezcla de algodón elástico.

De Jeremy Allen White a Jude Bellingham: Las celebridades de Calvin Klein

La incorporación del futbolista se suma a una lista de figuras que han protagonizado campañas de ropa interior de Calvin Klein. Entre los nombres recientes destacan Jeremy Allen White, Bad Bunny, Michael B. Jordan, Aaron Taylor-Johnson o Carlos Alcaraz.

Uno de los antecedentes más comentados fue la campaña de Jeremy Allen White en 2024. El actor de The Bear apareció en fotografías y un video que circularon ampliamente en redes sociales. Según cifras de Launchmetrics retomadas por FashionUnited, aquella campaña generó un valor de impacto mediático de 12.7 millones de dólares durante sus primeras 48 horas.

Jung Kook, de BTS, también protagonizó una campaña de Calvin Klein en 2023. La misma publicación especializada reportó que su colaboración con la línea de mezclilla alcanzó 13.4 millones de dólares en valor de impacto mediático durante ese periodo.

La firma, fundada en Nueva York en 1968, mantiene así su estrategia de vincular sus prendas con personalidades del deporte y el entretenimiento. En el caso de Bellingham, la apuesta combina su reconocimiento internacional como futbolista con una campaña que traslada su imagen del estadio al mundo de la moda.