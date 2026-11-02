Queman 52 toneladas de aguacate por gusano barrenador: ¿Qué pasa si comes uno en mal estado?

Malas noticias para los agricultores, ya que a finales de octubre fueron enterradas y quemadas 52 toneladas de aguacate debido a que presuntamente presentaba una plaga de gusano barrenador, por lo que significaba un riesgo su distribución.

La fruta era procedente de Jalisco, Colima y Nayarit, y fue enterrado en el municipio de Peribán, por lo que no llegó a su destino en Uruapan, en la empacadora West Pack.

El gobierno de Michoacán informó que, debido a la situación, realizan trabajo permanente para monitorear la calidad del aguacate, especialmente del producido en otros estados que no son de Michoacán, y que desde hace tres o cuatro meses se identificaron frutas infectadas en la zona fronteriza con EU.

¿Qué tan riesgoso es comer aguacate infectado con gusano barrenador?

Lo primero que debes saber es que los gusanos barrenadores de aguacate, conocidos como ‘Heilipus Lauri’, no son los mismos que el gusano barrenador de carne, que provoca miasis si se consume.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indica que no existe un riesgo directo por el consumo del aguacate infectado con gusano barrenador; sin embargo, la infección sí contribuye a la descomposición de la fruta.

Al consumir los aguacates contaminados puedes intoxicarte e incluso infectarte por organismos propios de la descomposición del aguacate, con síntomas como:

Malestar estomacal

Vómitos.

Dolor de estómago y calambres abdominales.

Fiebre.

Entonces, ¿cómo afecta el gusano barrenador de aguacate?

Los daños por el gusano barrenador de aguacate van más allá del daño a la salud por su consumo.

La principal afectación de que los cultivos sean contaminados con este organismo es económico, debido a la necesidad de desechar grandes cantidades, lo que afecta a agricultores, distribuidores y a las empresas de alimentos y restaurantes que lo venden o lo utilizan para alimentos.

Autoridades de EU indican que, cada que hay una plaga de gusano barrenador de aguacate en grandes espacios de producción, hay una “perturbación sustancial” a la industria.

Otro daño del que se habla poco es hacia la salud de los agricultores debido al uso de insecticidas para eliminar las plagas, que son de nivel de toxicidad 2 en países como Colombia y que expone a los agricultores a sustancias tóxicas, además de que aumenta el riesgo de residuos tóxicos en las zonas de cultivo, de acuerdo con un estudio de la revista Springer Nature.

El gusano barrenador de aguacate nace de los huevos de una mariposa, que los inserta en la cáscara de su fruto. Los insectos lo perforan hasta llegar a la semilla.

Estas perforaciones son las que exponen a la fruta a hongos que aceleran la descomposición, lo que genera un debilitamiento en las exportaciones de aguacate.

Estos daños vuelven a los aguacates no comerciables, y los insectos, una vez que crecen, van al suelo, donde se ‘encapsulan’ para posteriormente crecer como mariposas y continuar con la plaga.