Cáncer de aparición temprana: Estos son los 6 tipos que más afectan a adultos menores de 50 años

Conoce los seis tipos de cáncer que registran mayor incidencia y mortalidad en México.

El cáncer dejó de ser una enfermedad asociada a personas de edad avanzada. Cada vez es más común el diagnóstico en individuos menores de 50 años, según un estudio que identificó un aumento en algunos tipos de cáncer entre adultos jóvenes.

Cifras del estudio titulado Datos sobre el cáncer de aparición temprana del World Cancer Research Fund, publicado en 2025, detectan un incremento de casos en seis tipos de cáncer de personas de 42 países.

De acuerdo con el estudio, los seis tipos de cáncer que registran un aumento de casos son:

Cáncer de tiroides: Afecta la glándula del cuello que produce hormonas para regular funciones del cuerpo.

que produce hormonas para regular funciones del cuerpo. Cáncer de mama: Inicia con alteraciones en el busto, como cambios en el tamaño o la forma de la mama, alteraciones en la piel y secreciones.

Cáncer de colon: Va en aumento entre los adultos jóvenes. Se origina en el colon o recto y se presenta con cambios intestinales o secreciones en heces.

Se origina en el colon o recto y se presenta con cambios intestinales o secreciones en heces. Cáncer de riñón: En algunos casos puede provocar sangre en la orina, dolor en la espalda o el costado y una masa en el abdomen.

Cáncer de útero: Incluye también el cáncer de endometrio , que afecta al revestimiento interno del útero. La obesidad es un factor de riesgo.

, que afecta al revestimiento interno del útero. La obesidad es un factor de riesgo. Leucemia: Afecta a los tejidos que producen la sangre, incluida la médula ósea. Algunos casos se presentan en niños y personas jóvenes.

Los científicos aún analizan las razones por las que estos tipos de cáncer afectan con mayor frecuencia a personas jóvenes. Entre las posibles causas están los cambios en la alimentación, sedentarismo, obesidad y la mayor capacidad de detectar el cáncer en etapas tempranas, debido a la realización de estudios más frecuente.

Uno de los tipos de cáncer comunes en adultos jóvenes es el de tiroides.

¿Qué tipos de cáncer son más comunes en México por incidencia y mortalidad?

Si bien el estudio de World Cancer Research Fund no analizó la situación del cáncer en México, datos del Instituto Nacional de Cancerología (InCan) establecen que se detectan 207 mil 154 nuevos casos de cáncer en mexicanos y 96 mil 210 muertes relacionadas con la enfermedad cada año.

Las estadísticas del cáncer en México señalan que el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, mientras que el de próstata es el principal entre los hombres.

Según la información de las autoridades de salud, los hombres tienen mayor posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer antes de los 75 años y de morir por el mismo padecimiento.

Estas son las cifras de casos y muertes según el tipo de cáncer más frecuente en México que presenta el InCan:

El cáncer de mama es el más frecuente entre mujeres y también es posible que aparezca desde edad temprana. (Cuartoscuro)

¿Cómo reducir el riesgo de padecer cáncer antes de los 50 años?

El cáncer no siempre es un diagnóstico de muerte. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas son algunas recomendaciones para reducir el riesgo de padecer la enfermedad:

Mantener una alimentación equilibrada: consumir frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, al tiempo de que se limita el consumo de carnes procesadas.

Hacer ejercicio constantemente: Reducir el sedentarismo y mantener un peso saludable.

y mantener un peso saludable. Evitar el tabaco y limitar el alcohol: Ambos están relacionados con distintos tipos de cáncer.

Consultar al médico ante síntomas persistentes.

Mantener las revisiones médicas periódicas, sobre todo si hay antecedentes de casos cercanos.

La recomendación general de los especialistas es conocer cuáles son los factores de riesgo, incluso en personas menores de 50 años, para que estén atentos a los cambios en su cuerpo y busquen atención médica si es necesario.

Aunque la enfermedad aún es menos frecuente en adultos jóvenes, la evolución de los tumores hace que su diagnóstico temprano sea relevante.

Con información de DW.