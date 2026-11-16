El SAT realizará el Sorteo del Buen Fin 2026 con 300 mil premios y una bolsa de 500 millones de pesos. Conoce los requisitos para participar y cuándo se publicarán los resultados. (Cuartoscuro).

Los consumidores que realizaron compras durante El Buen Fin 2026 con tarjetas de crédito o débito pueden participar automáticamente en el sorteo organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que contempla 300 mil premios y una bolsa total de 500 millones de pesos.

Para formar parte del concurso, los compradores deben cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal. El principal es haber realizado operaciones entre el 13 y el 17 de noviembre de 2026, periodo en el que se lleva a cabo la campaña comercial.

El SAT habilitó un minisitio oficial del Sorteo El Buen Fin para consultar las bases, los criterios de participación y los detalles sobre la entrega de premios. En este portal también se publicarán los resultados y la lista de ganadores.

¿Qué compras participan en el sorteo del SAT?

De acuerdo con las bases del organismo, las compras que pueden participar deben cumplir con tres condiciones:

Monto mínimo: La operación debe ser de 250 pesos o más en una sola exhibición.

La operación debe ser de 250 pesos o más en una sola exhibición. Forma de pago: Se deben utilizar tarjetas de crédito o débito emitidas en México por instituciones financieras participantes. No aplican compras en efectivo, tarjetas departamentales no bancarias ni tarjetas corporativas.

Se deben utilizar tarjetas de crédito o débito emitidas en México por instituciones financieras participantes. No aplican compras en efectivo, tarjetas departamentales no bancarias ni tarjetas corporativas. Establecimiento: La compra debe realizarse en un comercio formalmente registrado ante el portal oficial de El Buen Fin.

Una de las ventajas del sorteo es que los consumidores no necesitan llenar formularios adicionales ni registrar manualmente sus comprobantes de pago. Las operaciones que cumplan con los criterios establecidos quedan registradas automáticamente.

¿Cuándo se realizará el Sorteo del Buen Fin 2026?

El calendario del SAT establece que el sorteo se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre de 2026.

Los consumidores podrán consultar los resultados a partir del 7 de diciembre, fecha en la que el organismo dará a conocer la lista de ganadores a través de su minisitio oficial.

En esta edición, el programa contempla la entrega de 300 mil premios, con una bolsa total de 500 millones de pesos, dirigida tanto a consumidores como a pequeños y medianos comercios participantes.

Por ello, quienes hayan realizado compras durante El Buen Fin deberán verificar que sus operaciones cumplan con los requisitos y consultar posteriormente el portal del SAT para conocer los resultados.