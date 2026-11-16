Casi la mitad de quienes compraron en el Buen Fin gastaron arriba de 5 mil pesos.

Ocho de cada 10 negocios reportaron mayores ventas durante el Buen Fin 2026 en comparación con un fin de semana normal, reveló una encuesta realizada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

De acuerdo con los resultados preliminares levantados por el organismo empresarial, con corte al 16 de noviembre, el 81 por ciento de los encuestados señaló un incremento en las ventas, mientras que el 64 por ciento calificó los resultados de esta edición como buenos o excelentes.

El sondeo reveló que el 23 por ciento de los participantes estimó aumentos superiores al 30 por ciento en las ventas, mientras que el 26 por ciento reportó incrementos de entre 20 y 30 por ciento.

Asimismo, el 30 por ciento identificó aumentos de entre 10 y 20 por ciento, el 17 por ciento señaló incrementos inferiores al 10 por ciento y únicamente el 4 por ciento indicó que no hubo crecimiento.

El Buen Fin tuvo resultados positivos durante el puente por la Revolución Mexicana. (Cuartoscuro) (Camila Ayala Benabib)

Respecto a la importancia de El Buen Fin para los ingresos anuales de los establecimientos, el 43 por ciento de los encuestados consideró que las ventas de esta campaña representan entre 15 y 30 por ciento de las registradas durante el resto del año.

El 22 por ciento estimó una participación de entre 30 y 50 por ciento, mientras que el 7 por ciento señaló que las ventas de esta temporada representan más de la mitad de sus ventas anuales.

¿Cuánto han gastado los mexicanos en el Buen Fin?

La encuesta también mostró que el 41 por ciento de los participantes realizó compras superiores a 5 mil pesos, mientras que el 24 por ciento reportó gastos de entre 3 mil y 5 mil pesos.

Los artículos de electrónica y tecnología encabezaron las preferencias de consumo, con el 35 por ciento de las menciones, seguidos por línea blanca y electrodomésticos, con 22 por ciento, y ropa y calzado, con 13 por ciento.

En cuanto a los métodos de pago, las tarjetas fueron las más utilizadas, con el 84 por ciento de las respuestas, lo que reflejó su predominio frente al efectivo durante la campaña comercial.

¿Cuántas inconformidades atendió Profeco en el Buen Fin?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, del 12 al 15 de noviembre, atendió 94 inconformidades durante El Buen Fin 2026, de las cuales el 100 por ciento fueron conciliadas.

Los principales motivos de queja fueron el incumplimiento de ofertas y promociones, la falta de respeto a los precios anunciados y la negativa de los establecimientos a entregar los productos. Entre las empresas con más inconformidades durante la cuarta jornada destacaron Sam’s Club, Walmart, Soriana, Sears, Coppel, MacStore y Liverpool.

Adicionalmente, la dependencia asesoró a 6 mil 206 consumidores en todo el país y monitoreó 2 mil 945 contenidos publicitarios en internet, lo que derivó en 127 conminaciones a empresas por posibles incumplimientos, de las cuales 25 fueron corregidas.

Los productos que concentraron las principales inconformidades fueron ropa, calzado, pantallas, alimentos, bebidas, juguetes y teléfonos celulares.