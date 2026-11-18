Salud implementará un plan de 90 días para frenar el sarampión en México. Conoce cuántos casos hay y quiénes deben vacunarse. (Cuartoscuro).

La Secretaría de Salud (SSa) descartó este miércoles que el país enfrente una emergencia sanitaria por sarampión, después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) le retirara el reconocimiento de eliminación de la enfermedad debido a la transmisión sostenida del virus.

“La decisión de la OPS no significa una emergencia sanitaria ni un aumento descontrolado de casos”, afirmó la dependencia en un comunicado.

Según cifras oficiales, México registra 14 casos activos de sarampión, de los cuales 12 se concentran en Chiapas (sur), mientras que 12 estados acumulan tres meses o más sin nuevos casos.

Ante la persistencia del virus, la Secretaría de Salud explicó que implementa un Plan de Respuesta Rápida de 90 días, dividido en dos fases y elaborado conforme a los lineamientos de la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La primera contempla cercos de vacunación y búsqueda activa de posibles contagios mediante visitas casa por casa en los estados donde continúa la transmisión.

La segunda se aplicará en los estados sin casos, donde se mantendrá una vigilancia epidemiológica estrecha para evitar nuevos contagios.

La estrategia de inmunización prioriza a niñas y niños desde los seis meses de edad, así como a adolescentes y adultos de entre 10 y 49 años sin su esquema completo de vacunación. También incluye al personal de salud y educativo y a grupos en situación de vulnerabilidad.

Para ello, México cuenta con casi 11 millones de dosis disponibles, agregó la Secretaría de Salud.

De esas dosis, 3.5 millones de vacunas triple viral serán destinadas a menores de seis meses a nueve años, y más de siete millones de doble viral a personas de 10 a 49 años.

Las vacunas se aplican gratuitamente en más de 21 mil puestos distribuidos por el país.

¿Cuántos casos de sarampión hay en México?

La Secretaría de Salud reportó además que entre 2025 y 2026 se han aplicado 40.9 millones de vacunas contra el sarampión, con una cobertura poblacional del 90 por ciento.

“La meta es interrumpir la transmisión y lograr el cierre del brote en 2027”, sostuvo la dependencia.

El martes, la OPS retiró a México el reconocimiento como país libre de transmisión autóctona del sarampión, una condición que solo podrá recuperar después de acreditar al menos 12 meses consecutivos sin transmisión del virus.

En respuesta, el Gobierno de México anunció inmediatamente un plan para cerrar el brote de sarampión en 2027 y lograr un año sin transmisión.