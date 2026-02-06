Brote de sarampión en México: Van más de 2 mil contagios en 2026; ¿qué estados son los más afectados?

La Secretaría de Salud recomienda que se apliquen dos vacunas contra el sarampión. (Cuartoscuro).

Desde febrero del 2025 se detectó un brote de sarampión en nuestro país y desde entonces se inició una jornada de vacunación.

A un año de haber detectado la enfermedad, según las cifras de la Secretaría de Salud, van 2 mil 027 casos confirmados en 2026 y han fallecido dos personas por sarampión.

Además, se confirmaron un total de 8 mil 459 contagios. Según el corte de información del 5 de febrero de las autoridades sanitarias, los estados más afectados son:

Jalisco, con mil 183 casos de sarampión.

Ciudad de México, con 112 casos.

Sinaloa, con 115 contagios.

Chiapas, con 232 contagios.

Apenas el miércoles 4 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en América, debido al incremento de casos.

México encabeza la lista de países en los que se han incrementado los contagios y destacó que de ellos, un 78 por ciento de los casos es porque las personas no se vacunaron.

Las autoridades sanitarias mexicanas han insistido en que las personas se vacunen contra el sarampión, que es más contagioso que el COVID-19, explicó el secretario de Salud, David Kershenobich.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habilitó 2 mil nuevos módulos de vacunación.

El 20 de enero se confirmó que “el país cuenta con vacunas suficientes para enfrentar el brote de sarampión y continuar con la protección de la población durante los próximos años“, mencionó David Kershenobich.

¿Qué personas se deben vacunar contra el sarampión en México?

Se contempla que se vacune a la primera infancia, con dos dosis y esquemas de recuperación para personas que no se vacunaron oportunamente.

Se da prioridad a niñas y niños de un año a año y medio, así como población rezagada de 2 a 9 años, personal de salud, educativo, jornaleros agrícolas, y quienes presentan mayor riesgo de contagio.

En casos de brote de sarampión, como ocurre ahora, se adelanta la vacuna a bebés de 6 a 11 meses de edad para protegerlos.