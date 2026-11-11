¿Había The Legend of Zelda y GTA piratas? IMPI asegura 6 locales con videojuegos en Plaza Meave

El operativo del IMPI de este miércoles 11 de noviembre se da después del que la dependencia hizo durante el Gran Premio de México 2026.

Si buscabas The Legend of Zelda: Ocarine of Time, ya valió: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró seis locales con videojuegos piratas en Plaza Meave durante un operativo este miércoles 11 de noviembre.

El operativo fue encabezado por personal del IMPI que se hizo acompañar de elementos de la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Daniel Romero, director de la división de Protección a la Propiedad Intelectual, explicó a El Financiero que las inspecciones se realizaron después de que empresas afectadas presentaron denuncias en el buzón de piratería del instituto.

Las compañía denunciaron la venta de presuntos productos ilegales y/o falsificados en Plaza Meave. Hasta el momento, no hay personas detenidas, ya que los procedimientos entran dentro del ámbito administrativo.

Vidal Llerenas, director general del IMPI, agregó que la industria de los videojuegos ha mostrado especial interés en colaborar con las autoridades para combatir la venta de productos pirata.

El titular del IMPI explicó que las denuncias presentadas por las empresas permiten identificar establecimientos y productos específicos, lo que facilita la ejecución de las inspecciones.

¿Qué mercancía pirata aseguraron en Plaza Meave HOY 11 de noviembre?

Entre la mercancía asegurada se encuentran videojuegos para Nintendo Switch, controles, cables, estuches, peluches, consolas y otros accesorios. El IMPI estima que son más de 500 marcas de videojuegos las afectadas.

Llerenas destacó que las facultades administrativas del IMPI permiten retirar mercancía del mercado y, cuando se cumplen las condiciones legales correspondientes, proceder a su destrucción.

“Nosotros podemos hacelo si nadie nos la reclama”, explicó.

El IMPI estudia expandir sus operativos contra la piratería en más estados con el apoyo de los gobiernos locales. (IMPI)

Llerenas agregó que el IMPI fortalece la coordinación con otras autoridades para que los operativos deriven en investigaciones contra las redes dedicadas a la piratería a gran escala.

“Nos permite perseguir el delito que queremos perseguir, que es la piratería masiva, sin criminalizar pequeñas ventas”, afirmó.

Más de 1.5 millones de productos asegurados

Vidal Llerenas reveló que, mediante 36 operativos realizados en 12 estados, el IMPI ha asegurado aproximadamente 1.5 millones de productos presuntamente falsificados, cuyo valor estimado asciende a 36 millones de pesos.

El funcionario explicó que las acciones se han concentrado principalmente en productos textiles, calzado, accesorios, juguetes y videojuegos. El IMPI pretende ampliar estos operativos a otros estados con el apoyo de autoridades locales, adelantó.

En el caso de Plaza Meave, los propietarios de los establecimientos intervenidos disponen de un plazo de 10 días para presentar documentación que acredite la procedencia lícita de la mercancía asegurada.