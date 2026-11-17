Miles de empleados pedirían días libres o se reportarán enfermos por el lanzamiento de 'GTA VI' (Foto: EFE, Rockstar Games).

Hay cosas que solo el fenómeno de GTA VI pueden lograr. Logitech, empresa especializada en productos periféricos del sector de la computación y los videojuegos, dará el día libre a sus cerca de 7 mil empleados en todo el mundo para que disfruten el primer día del juego.

Mediante un comunicado oficial, la empresa dio a conocer el Logi Game Day, que describe institucionalmente como “una jornada de descanso exclusiva para que sus empleados jueguen videojuegos”, bajo el entendido de que reconoce “los beneficios cognitivos y profesionales de esta actividad”.

De acuerdo con un estudio de la empresa, el 81% de los gamers considera que jugar fortalece su confianza en la vida real, reduce la ansiedad y se relaciona con un mejor desempeño en las actividades laborales.

“Es hora de dejar atrás el estereotipo de que jugar videojuegos es una pérdida de tiempo. Como empresa que diseña productos para el trabajo y el entretenimiento, vemos todos los días cómo la participación en un ámbito favorece el desempeño en el otro”, expresó Hanneke Faber, directora ejecutiva de Logitech.

Además, Logitech G, la división de productos de gaming de la empresa, realizará una serie de transmisiones en vivo desde su sede en California para celebrar el día, y Robin Piispanen, director general de Logitech G, será el anfitrión.

Piispanen, exgamer profesional, dejó en claro que el catálogo de juegos podría extenderse más allá del nuevo lanzamiento de Rockstar Games.

“Ya sea que nos sumerjamos en un juego como GTA VI o Call of Duty: Modern Warfare 4, que reduzcamos segundos en los tiempos por vuelta de Forza o que trabajemos en equipo en una batalla en línea, Game Day ofrece a nuestro equipo un propósito compartido”, afirmó.

'GTA VI' llega el 19 de noviembre (Foto: Cortesía Rockstar Games).

Miles de personas en el mundo piden días libres para jugar ‘GTA VI’

GTA VI ha provocado que, en el ámbito laboral, el 19 de noviembre se convierta en un día clave para las áreas de Recursos Humanos. De acuerdo con la plataforma BambooHR, al menos uno de cada cinco empleados asalariados en Estados Unidos tiene la intención de pedir el 19 de noviembre libre para jugar el título en su lanzamiento.

Pero no solo solicitan un día. De acuerdo con la fuente, este tercer jueves de noviembre presenta un aumento del 13% en las solicitudes de vacaciones con relación a 2024 y 2025; además, el viernes registra un incremento del 11%. Para el fin de semana, las tasas son un 9% más altas de lo habitual.

La plataforma también revela que el 50% de los empleados que piensan tomarse el día libre preferirán reportarse enfermos. Otros países donde se reporta un incremento en las solicitudes de vacaciones por el estreno de GTA VI son Canadá y Reino Unido.

En cuanto a Reino Unido, datos de BrightHR prevén que más de 1.2 millones de empleados de 70 mil empresas soliciten vacaciones para jugarlo. El estreno concentra casi el 5% de los motivos registrados para pedir un día libre, por encima de motivos como lunas de miel, graduaciones y visitas a Disney.

La firma estima que las solicitudes relacionadas con el videojuego suman 83 mil días de vacaciones entre noviembre y diciembre, con un costo proyectado de 12.4 millones de libras esterlinas para los empleadores británicos.

Además, una encuesta de la plataforma de empleo Zety, realizada a mil 40 trabajadores, reveló que el 11% de ellos planea solicitar vacaciones o modificar sus horarios para jugar el nuevo título de Rockstar Games.

La cifra aumenta entre las nuevas generaciones: el 22% de los empleados de la generación Z y el 16% de los millennials tienen previsto ajustar sus jornadas por el lanzamiento.