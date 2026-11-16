Esta es la historia detrás del video que muestra un pterodáctilo en Ciudad Juárez. (Foto: Shutterstock/Captura)

Una silueta que cruzó el cielo de Ciudad Juárez durante unos segundos terminó por convertirse en uno de los temas de memes de redes sociales. Se trató de un video de una cámara de seguridad difundido en internet que presuntamente captó el vuelo de un pterodáctilo en pleno 2026.

Aunque el video viral en redes sociales no muestra con claridad la identidad del animal que aparece en las imágenes, provocó toda clase de bromas y teorías entre los internautas. Pero ¿de dónde salió la grabación y qué se sabe sobre el supuesto avistamiento?

Memes del pterodáctilo que presuntamente fue visto en Ciudad Juárez. (Foto: Captura)

Memes del pterodáctilo que presuntamente fue visto en Ciudad Juárez. (Foto: Captura)

Memes del pterodáctilo que presuntamente fue visto en Ciudad Juárez. (Foto: Captura)

Memes del pterodáctilo que presuntamente fue visto en Ciudad Juárez. (Foto: Captura)

¿Cómo surgió el video del pterodáctilo de Ciudad Juárez?

La historia comenzó con una grabación de una cámara de seguridad, fechada el 29 de octubre de 2026 y atribuida al sector de Anapra, en Ciudad Juárez. En el video, que dura apenas unos segundos, se observa una figura oscura con alas que atraviesa el cielo durante la noche.

El material llegó a Jaime Maussan, quien lo presentó en su programa ‘No Humano’ y posteriormente lo compartió en sus plataformas digitales. De acuerdo con la explicación del investigador, la cámara habría cambiado de posición después de que unos gatos la movieran, lo que permitió registrar el paso de la misteriosa figura.

Maussan planteó que podría tratarse de un animal con características similares a las de un pterodáctilo. Incluso mencionó que su tamaño podría rondar los 10 metros y que tendría una cresta en la cabeza.

Después de que se difundiera una segunda grabación, también atribuida a Ciudad Juárez.

Los mejores memes del pterodáctilo de Ciudad Juárez. (Foto: Captura)

Memes del pterodáctilo que presuntamente fue visto en Ciudad Juárez. (Foto: Captura)

Memes del pterodáctilo que presuntamente fue visto en Ciudad Juárez. (Foto: Captura)

Memes del pterodáctilo que presuntamente fue visto en Ciudad Juárez. (Foto: Captura)

Luego de que Jaime Maussan compartió el video, surgieron memes en redes sociales. La posibilidad de que un animal prehistórico estuviera volando sobre una ciudad mexicana fue suficiente para que el tema pasara de la especulación a las bromas.

La comparación también abrió paso a publicaciones humorísticas sobre la supuesta presencia de dinosaurios y otros animales prehistóricos en la frontera. Así, el video dejó de ser solamente una grabación misteriosa y se convirtió en material para memes.

¿Qué es un pterodáctilo?

Los pterodáctilos suelen asociarse con los dinosaurios. Sin embargo, los pterosaurios, grupo al que pertenecían estos animales, eran reptiles voladores, no dinosaurios. Aunque compartieron territorio y época con los dinosaurios durante la era Mesozoica, sus características anatómicas eran diferentes: los pterosaurios desarrollaron alas formadas por una membrana de piel sostenida por un dedo alargado, mientras que los dinosaurios tenían extremidades con otra estructura.

De acuerdo con el Museo de Historia Natural de Londres, los pterosaurios fueron los primeros vertebrados que desarrollaron la capacidad de volar de manera activa. Habitaron la Tierra durante la era Mesozoica y existieron en distintas formas y tamaños.

Sus alas estaban formadas por una membrana de piel sostenida principalmente por un dedo muy alargado de sus extremidades delanteras. Algunas especies tenían dientes, mientras que otras contaban con picos sin dentadura.

El término pterodáctilo suele utilizarse popularmente para referirse a estos reptiles, aunque Pterodactylus es el nombre de un género específico dentro del grupo. Los pterosaurios desaparecieron hace aproximadamente 66 millones de años, al final del periodo Cretácico.