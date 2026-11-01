Galilea Montijo y Yadhira Carrillo: ¿Quiénes son las amigas famosas de Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont apareció en una fotografía antes de convertirse en prófuga de la justicia, donde está junto a Galilea Montijo y otras famosas. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Inés Gómez Mont apareció en una foto con Galilea Montijo, Yadhira Carrillo y otras personas en un viaje a Acapulco en 2019. Las famosas muestran a algunas de las figuras del espectáculo y empresarias que fueron (o son) amigas de la presentadora.

La fotografía es de uno de los viajes que Gómez Mont organizaba con sus amigas y muestra una escapada a Acapulco, momento que quedó guardado en internet cuando varias de las participantes compartieron imágenes de sus vacaciones en redes sociales.

Inés Gómez Mont tiene una orden de aprehensión en México. (Foto: Cuartoscuro).

¿Quiénes son las famosas que aparecen en la foto con Galilea Montijo?

Entre las personas en las fotografías de los viajes de amigas de Inés Gómez Mont están la conductora Galilea Montijo y la empresaria Ninfa Salinas. También aparecen otras mujeres que han formado parte del círculo cercano de la presentadora algunas vinculadas con el espectáculo.

Yadhira Carrillo

Yadhira Carrillo es una actriz mexicana que ha participado en telenovelas como Amarte es mi pecado, La otra y Palabra de mujer. Durante su trayectoria se convirtió en uno de los rostros conocidos de la televisión mexicana.

También quedó inmersa en la polémica luego de la detención de Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, por fraude y vínculos con el crimen organizado. La actriz aparece en la parte frontal izquierda de la fotografía, con un traje de baño negro.

Galilea Montijo

Galilea Montijo es una conductora y actriz mexicana, conocida principalmente por su participación en el programa Hoy, de Televisa. Es la cara principal de La Casa de los Famosos México.

En la fotografía aparece en la parte superior derecha, con sombrero negro y lentes de sol. Su relación con Inés Gómez Mont trascendió el ámbito profesional: ambas se convirtieron en amigas cercanas y comadres, pues Montijo es madrina de bautizo de María, una de las hijas de la exconductora.

Jimena Gallego

Jimena Gallego es una conductora mexicana que ha participado en programas de entretenimiento y eventos televisivos. También forma parte del grupo de amigas que compartió vacaciones con Gómez Mont y Montijo.

En la imagen aparece al frente, a la derecha, con un atuendo blanco. Su nombre figura entre las participantes de las escapadas a Acapulco que las amigas documentaron en sus redes sociales.

Ninfa Salinas Sada

Ninfa Salinas Sada es una empresaria mexicana e hija del empresario Ricardo Salinas Pliego. También ha participado en la vida pública y política del país, pues fue senadora por el Partido Verde Ecologista de México.

En la fotografía aparece a la izquierda de Inés Gómez Mont, con sombrero blanco. Su amistad con la conductora viene de años atrás: ambas han compartido viajes y reuniones familiares.

Greta Rojas

Greta Rojas forma parte del círculo de amigas que acompañó a Inés Gómez Mont en diferentes viajes y reuniones privadas. Su nombre aparece entre las participantes de las vacaciones en Acapulco de 2019.

En la fotografía se encuentra en la parte superior izquierda, con un paliacate en la cabeza. Aunque no tiene la misma presencia mediática que otras integrantes del grupo, ha aparecido en publicaciones relacionadas con las reuniones de amigas de la conductora.

Arlett Kalach

Arlett Kalach, esposa del cantante Ari Borovoy, también forma parte del grupo de amigas que viajó a Acapulco con Gómez Mont.

¿Por qué detuvieron a Inés Gómez Mont en Miami?

La Fiscalía General de la República confirmó el 30 de octubre de 2026 que Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida, como resultado de un intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos.

La institución informó que la conductora tenía una orden de aprehensión vigente en México por su presunta participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. No obstante, el anuncio inicial de la FGR no detalló las circunstancias específicas de la detención ni aclaró cuál será el procedimiento que seguirá en Estados Unidos.

La detención podría estar relacionada con su situación migratoria y con el vencimiento de su visa, Esto ocurre después de cinco años de investigaciones y de que Gómez Mont y su esposo permanecieran fuera del alcance de las autoridades mexicanas. En septiembre de 2026 se informó que Interpol había retirado las fichas rojas que existían contra ambos, una decisión que el Gobierno de México anunció que buscaría impugnar.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y a su esposo?

Las investigaciones contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga comenzaron en 2021. La FGR los señaló por su presunta participación en una estructura que habría utilizado empresas para simular operaciones y obtener recursos públicos mediante contratos relacionados con servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios federales.

Las autoridades investigan contratos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, vinculados con operaciones de la Secretaría de Gobernación. Según la investigación, algunas empresas habrían utilizado comprobantes fiscales para aparentar la prestación de servicios y ocultar el origen de los recursos.

Entre los delitos atribuidos a la pareja se encuentran presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Gómez Mont también enfrenta señalamientos relacionados con presunta defraudación fiscal. La conductora ha rechazado públicamente haber participado en actividades ilícitas y ha sostenido que defenderá su inocencia.