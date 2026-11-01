Así es el túnel que construyó el Gobierno del Edoméx y que ayuda a prevenir inundaciones en Neza

El Túnel Churubusco-Xochiaca cuenta con capacidad para desalojar hasta 16 mil litros de agua pluvial por segundo y reducir el riesgo de inundaciones.

En septiembre de 2025, una fuerte tormenta dejó calles anegadas y viviendas bajo el agua en Nezahualcóyotl.

Un año después, el municipio cuenta con una nueva infraestructura para el manejo de las lluvias. Se trata del Túnel Churubusco-Xochiaca, que ya opera con capacidad para desalojar grandes volúmenes de agua pluvial y reducir el riesgo de inundaciones.

La obra forma parte del Plan Oriente, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Con una inversión superior a los 450 millones de pesos, el sistema tiene capacidad para desalojar hasta 16 mil litros de agua por segundo, lo que permite reducir la saturación del drenaje durante las precipitaciones intensas.

¿Cómo funciona el Túnel Churubusco-Xochiaca?

Con cinco metros de diámetro, el túnel conduce el agua pluvial hacia la laguna de regulación Churubusco-Xochiaca. El sistema incluye un colector de 2.44 metros de diámetro y un cárcamo equipado con ocho bombas de alta potencia, que permiten captar y trasladar el agua para agilizar su desalojo.

La infraestructura beneficia a más de un millón de habitantes de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz, en el Estado de México, así como de Iztapalapa, en la Ciudad de México. A estas acciones se suman trabajos de desazolve y la ampliación de la capacidad de almacenamiento de las lagunas de regulación Churubusco-Xochiaca y El Salado, que permiten recibir mayores volúmenes de agua durante la temporada de lluvias.

Entre las colonias de Nezahualcóyotl que reciben beneficios directos se encuentran Las Águilas, Ampliación Vicente Villada, Evolución, Metropolitana 2 y Metropolitana 3. En estas zonas, el túnel mejora la capacidad de desalojo del agua pluvial y reduce la presión sobre la red de drenaje ante las precipitaciones intensas.