Blanca Cruz, consejera presidenta del INE, explicó qué ocurrirá con la empresa que emite las credenciales de elector.

La presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, aseguró que las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas ya no tienen ningún contrato vigente en el Instituto.

“No tenemos ningún contrato vigente donde haya participado alguna de estas empresas o alguna de las personas señaladas como parte de estas empresas. Actualmente no tenemos vigencia de ninguno de estos contratos”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Blanca Cruz agregó que el INE tendrá especial cuidado en que las siguientes contrataciones rumbo a las próximas elecciones de 2027 no sean con ninguna de estas empresas proveedoras.

Entre 1983 y 1988, los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas constituyeron Cartonera Plástica. Comenzaron a participar en contratos electorales después de la reforma de 1996, cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) se convirtió en un órgano autónomo, según información de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

¿Qué sabemos del contrato del INE con la empresa para expedir credenciales de elector?

Una de las incógnitas que permanece es sobre la empresa encargada de expedir las credenciales de elector para el INE.

“El contrato de Cosmocolor está vigente en el caso de las credenciales, es un contrato multianual y esa prestación del servicio se sigue haciendo con regularidad, derivado de que nosotros todavía no tenemos conocimiento de alguna determinación de la instancia competente que nos haga revisar el contrato en el sentido de algún término anticipado o rescisión del mismo”, explicó Blanca Cruz al ser cuestionada sobre el tema.

Hace un año, la empresa Cosmocolor, en alianza con la paraestatal Talleres Gráficos de México (TGM) e Icards Solutions, ganó la licitación para producir hasta 94.1 millones de credenciales para votar durante los próximos cinco años.

El contrato es por un monto mínimo de 84 millones 959 mil pesos y máximo de 94 millones 167 mil pesos, con un precio unitario de 0.6500 dólares por credencial. Algunos de los clientes de la empresa son los gobiernos estatales de los siguientes estados:

Estado de México.

Baja California.

Chiapas.

Colima.

Michoacán.

Puebla.

San Luis Potosí.

Tamaulipas.

Zacatecas.

FGR ubica 40 domicilios ligados a corrupción en el INE

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en la investigación por corrupción en el INE tiene ubicados 40 domicilios, y que no solo existe una denuncia contra Guadalupe Taddei, la exconsejera presidenta del Instituto.

Avisó que cuenta con 15 investigaciones abiertas por el escándalo de corrupción en el INE, que involucran a Taddei y al contratista Alfredo Hernández, de quienes dijo que están en México, pero todavía no están siendo buscados.

“Tuvimos una diligencia ministerial en el INE para obtener documentación que estaba en poder del órgano electoral, pero al haber una investigación paralela de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -de la Secretaría de Hacienda-, se les dificultaba entregar la documentación en original”, informó la titular de la FGR, Ernestina Godoy.

“Les puedo comentar que tenemos ubicados alrededor de 40 domicilios; ya haremos las acciones ministeriales que se requieran, nuestros peritos están trabajando en la revisión de la documentación para dar una decisión, una conclusión en un plazo no muy largo”, añadió.

*Con información de EFE