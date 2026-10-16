¿Qué día estará el huracán ‘Trudy’ cerca de la costa de Jalisco como categoría 4?

El huracán Trudy llegará con categoría 4 cerca de las costas mexicanas durante el fin de semana.

El huracán Trudy pasará ‘muy cerquita’ de las costas de Jalisco, pero actualmente no se contempla que toque tierra en dicha entidad, informó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este 16 de octubre, explicó que Trudy es considerado un huracán mayor tras intensificarse a categoría 3 durante la madrugada de este viernes.

“Ha tenido una rápida intensificación, así como los últimos ciclones. Va a llegar a la categoría 4 y se va a acercar a la costa de Colima y de Jalisco durante la noche del sábado y la madrugada del domingo”, alertó.

Ante ello, pidió extremar precauciones debido a que cualquier variación en su trayectoria podría modificar significativamente las condiciones meteorológicas previstas para la región.

¿Cuáles son los estados en alerta por el paso del huracán ‘Trudy’?

“Toda la población que se encuentra en esta región tiene que tener mucho cuidado y estar vigilante durante el fin de semana”, señaló.

Vázquez explicó que los efectos más intensos se esperan a partir del sábado, principalmente en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, donde se prevén fuertes vientos, oleaje elevado y lluvias intensas.

“Estará muy cerca, a 65 kilómetros de la costa. Lo más crítico será a partir del sábado con alto oleaje y viento severo”, agregó.

Además, pidió extremar precauciones debido a que “cualquier movimiento a la derecha o a la izquierda” puede modificar la trayectoria del huracán Trudy, que comenzaría a debilitarse entre el lunes y el martes, después de alejarse de las costas mexicanas.

¿Cuáles serán los efectos por el frente frío 2?

Fabián Vázquez también advirtió que la humedad del huracán interactuará con el frente frío 2, que avanza por el norte del país, lo que provocará lluvias de gran intensidad no solo en el Pacífico, sino también en regiones del golfo de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los habitantes de las regiones en alerta a mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil y acudir a refugios temporales en caso de encontrarse en zonas de riesgo, especialmente cerca de ríos y costas.

Por la mañana, el SMN informó que Trudy alcanzó la categoría 3 a las 00.00 hora local y que, a las 06.30, su centro estaba a 385 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 380 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El ciclón presentaba entonces vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de hasta 240 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el noroeste a nueve kilómetros por hora.

*Con información de EFE