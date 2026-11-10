Producción de autos cae en octubre: Hila un semestre completo de retrocesos

La producción de autos en México llegó a uno de sus niveles más bajos desde la pandemia de COVID.

En octubre de este año, la industria automotriz en México registró una racha de seis meses con retrocesos en el armado, luego de que la producción nacional de vehículos cayera 17.7 por ciento y la exportación bajara 17.9 por ciento anual, marcando sus peores desplomes desde la crisis de la pandemia.

De acuerdo con las cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Inegi, se fabricaron 302 mil 803 unidades en el décimo mes. Esto representa la segunda mayor baja para un mes de octubre desde 2021.

El freno mensual arrastró el indicador acumulado de enero a octubre a 3 millones 254 mil unidades, lo que equivale a una disminución del 4 por ciento anual y se posiciona como el declive más pronunciado desde el hundimiento de 24.8 por ciento en 2020.

Exportación de autos cae 17.9 por ciento anual en octubre

Los envíos de autos al exterior totalizaron 258 mil 137 vehículos ligeros en octubre, una baja del 17.9 por ciento interanual que refleja su peor caída para un mes similar desde 2021 y la segunda disminución al hilo después de la baja de 11 por ciento de septiembre.

Para los primeros 10 meses del año, las exportaciones de autos sumaron 2 millones 787 mil unidades, un descenso del 3.3 por ciento anual que replica los mínimos no vistos desde la crisis sanitaria de 2020.

A pesar de este bache logístico, Estados Unidos se mantuvo como el destino principal de la industria automotriz , absorbiendo el 76.6 por ciento de la oferta nacional.

(El Financiero)

Autopartes en México, sin impacto por caída en la producción de autos

En conferencia, Julio Galván, gerente de Estudios Económicos de la Industria Nacional de Autopartes (INA), explicó que la fuerte contracción en la producción nacional de automóviles no impactó proporcionalmente a los fabricantes de componentes y autopartes.

Explicó que esto se debe a que el 87 por ciento de las autopartes en México se destinan a la exportación, con un 90 por ciento de ese volumen absorbido por las fábricas de Estados Unidos y Canadá.

Este repunte sostenido en el valor de las autopartes mexicanas , explicó, obedece a factores estructurales inamovibles del bloque norteamericano: el estricto cumplimiento del valor de contenido regional exigido por los tratados comerciales vigentes, el desarrollo acelerado de proveedores locales de alta especialidad y la sustitución estratégica de importaciones provenientes de países asiáticos impulsada por el nearshoring .

Bajo estas directrices de integración regional, la INA proyecta cerrar el 2026 con un valor de producción sin precedentes, estimado en 126 mil millones de dólares, y exportaciones superiores a los 109 mil millones de dólares, reafirmando la posición de México como un proveedor irremplazable, aseveró Galván.

Incertidumbre arancelaria continúa pese a elecciones intermedias en EU

Respecto a las amplias implicaciones de las recientes elecciones intermedias en EU y las especulaciones sobre un entorno político más favorable para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tras los reacomodos en las cámaras estadounidenses, los representantes de la industria automotriz hicieron un llamado unánime a la cautela.

Adriana Ramírez, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), subrayó que aún no existe certidumbre total sobre la política arancelaria que adoptará la potencia norteamericana, por lo que el sector aguardará los avances legislativos formales antes de emitir un balance definitivo sobre las condiciones comerciales futuras.

Julio Galván coincidió plenamente en mantener la mesura frente al panorama geopolítico.

“Tengamos esta mesura tanto en la información presentada con los datos, o en el entorno económico que se está presentando el entorno político en Estados Unidos, no cantemos victoria y hay factores que pueden andar todavía en un poquito de mayor certeza, en la industria automotriz en nuestro país, pero hablando para el sector de autopartes,el entorno se está comportando de manera constante”, dijo.