Los Cabos suele asociarse con playas, hoteles y experiencias frente al mar pero una de sus mayores diferencias está en el territorio que los rodea. Aquí, el océano convive con el desierto y las montañas lo que crea un paisaje que permite pasar de una bahía a un sendero o de un estero a un cañón en un mismo viaje. Esa diversidad natural también obliga a pensar el turismo desde el cuidado.

El clima seco y soleado forman parte de la identidad del destino. Durante la mayoría del año, sus condiciones invitan a permanecer al aire libre, en invierno, las temperaturas más templadas permiten recorrer la costa, caminar y navegar con comodidad. Sin embargo, las condiciones propias de la región desértica hacen que el uso responsable de los recursos naturales sea una prioridad para quienes habitan, operan y visitan Los Cabos.

El destino alberga más de 800 especies marinas, alrededor de 500 tipos de cactáceas y una amplia variedad de fauna adaptada al desierto y la montaña. Ballenas, tortugas marinas, delfines, aves migratorias, correcaminos y zorros endémicos forman parte de un ecosistema que no se limita a la línea costera. Cuidarlo es también preservar la experiencia que buscan los viajeros.

En ese contexto, la sustentabilidad ha dejado de ser un atributo adicional de la hospitalidad. Hoteles y resorts integran acciones de ahorro de agua y energía, reducción de plásticos de un solo uso, separación de residuos, conservación de tortugas y participación en limpiezas de playa.

Algunas propiedades cuentan con certificaciones ambientales o programas corporativos que fijan metas para reducir emisiones y operar de manera más eficiente. El desafío consiste en que la comodidad del visitante conviva con límites claros para el entorno.

Los Cabos

Los tours también cumplen una función decisiva. Actividades como el avistamiento de ballenas, el snorkel, el buceo y la pesca deportiva se desarrollan bajo lineamientos que buscan proteger especies y hábitats.

Elegir guías capacitados, respetar las distancias con la fauna y utilizar protectores solares aptos para el ecosistema marino son decisiones sencillas pero ayudan a que el contacto con la naturaleza no se convierta en una presión sobre ella. Por ejemplo, la práctica de kayak y paddleboard ofrece una manera silenciosa y de bajo impacto para explorar el agua.

Más allá de las zonas turísticas tradicionales, los alrededores revelan la escala de este patrimonio. Cabo Pulmo representa una alternativa para conocer un ecosistema marino protegido mediante actividades que privilegian la conservación. Hacia el interior, Santiago y la Sierra de la Laguna abren la puerta a senderos, cañones, cascadas y pozas de agua de montaña. En sitios como Sol de Mayo, el turismo de naturaleza se vincula con la preservación del paisaje y las comunidades rurales.

El Estero de San José del Cabo añade otra capa a esta geografía. Este humedal de agua dulce alberga vegetación y aves migratorias, y permite descubrir que un destino conocido por su mar también contiene oasis que requieren atención especial.

Todos estos lugares amplían la idea de vacaciones, no se trata sólo de ver paisajes distintos, sino de entender cómo se relacionan entre sí.

La oportunidad para Los Cabos está en convertir esa riqueza en una experiencia de viaje más consciente. Vacacionar aquí puede significar descansar frente al océano, explorar el desierto o caminar en la montaña, pero también elegir prácticas que mantengan vivo el territorio. La sustentabilidad no limita la experiencia; la hace más profunda, porque permite que el mar, la tierra y sus comunidades sigan siendo parte del viaje por muchos años.