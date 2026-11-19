Abarca fue juzgado por su responsabilidad en tres casos de homicidio registrados durante 2014, entre ellos los asesinatos relacionados con los ataques contra estudiantes de Ayotzinapa. (Cuartoscuro).

El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, acumula tres sentencias condenatorias que suman 172 años de prisión, por su responsabilidad en tres casos de homicidio registrados durante 2014, entre ellos los asesinatos relacionados con los ataques contra estudiantes de Ayotzinapa y el equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo.

La condena más reciente, de 60 años de cárcel, fue dictada el pasado 10 de noviembre por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, contra Abarca y otras 25 personas, por seis homicidios ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Entre las víctimas se encuentran los normalistas Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, además de Blanca Montiel Sánchez, Víctor Manuel Lugo Ortiz y David Josué García Evangelista.

En la resolución correspondiente a la causa penal 4/2018 y sus acumuladas 5/2018, 6/2018 y 7/2018, el juzgador señaló a Abarca Velázquez como inductor de los crímenes, mientras que Felipe Flores Velázquez, entonces director de la Policía Municipal de Iguala, fue considerado autor mediato.

Los hechos también incluyen el ataque armado contra el autobús del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, cuyos integrantes regresaban de disputar un encuentro deportivo cuando fueron agredidos en el crucero hacia la comunidad de Santa Teresa, municipio de Tepecoacuilco. En ese ataque murieron el conductor Víctor Manuel Lugo Ortiz y el futbolista David Josué García Evangelista, conocido como El Zurdito.

A esta condena se suman otras dos sentencias. La primera, de 92 años de prisión, por el asesinato de Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, ocurrido en junio de 2014.

La segunda sentencia fue dictada en abril de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado informó que obtuvo una condena de 20 años de cárcel contra Abarca por el homicidio de Justino Carbajal Salgado, quien se desempeñaba como síndico procurador del Ayuntamiento de Iguala. El crimen ocurrió en marzo de 2014, en la calle Ignacio Zaragoza, en el centro de la ciudad.

De esta manera, las tres condenas impuestas al exalcalde corresponden a homicidios cometidos en marzo, junio y septiembre de 2014, y representan un total de 172 años de prisión.