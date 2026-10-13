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Gobierno insiste en aumento a tarifa de turistas extranjeros; ¿en cuánto quedaría?

El derecho de no residente se aplica a turistas internacionales que entran a México.

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. El dictamen propone destinar el 57 por ciento de la recaudación a la Sedena. (Camila Ayala Benabib)
Por Aldo Munguía

Ante la múltiple oposición del sector turístico, el gobierno federal decidió continuar con su propuesta de aumento al Derecho de No Residente, pero rebajando a la mitad el aumento propuesto en la Ley de Ingresos del año siguiente.

Este derecho se cobra a los turistas internacionales que ingresan a México y sirve principalmente para financiar las obras ferroviarias y aeroportuarias, así como para subsidiar a las paraestatales de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, la nueva propuesta, que aún deberá modificarse y aprobarse en la miscelánea fiscal de 2027, contempla un aumento del DNR del 17.8 por ciento, un alza menor a la propuesta inicialmente del 35.8 por ciento.

“Como resultado del diálogo institucional y de la atención a los planteamientos de la industria turística, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avaló una propuesta para establecer la cuota del DNR en mil 158 pesos para 2027, frente a los 983 pesos vigentes en 2026”, indicó la Sectur este martes.

¿Para qué se destinarán los recursos del Derecho de No Residente?

En cuanto a la distribución de los recursos, el dictamen propone destinar el 57 por ciento de la recaudación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM) y el 28 por ciento restante a la Tesorería de la Federación.

Según la propuesta del gobierno, el aumento de 175 pesos pasaría a nutrir el presupuesto de Migración.

Cabe señalar que hoteleros, aerolíneas y otras empresas del sector mostraron su oposición al incremento, pues indicaron que, en este momento, el aumento de tarifas cobradas a los turistas internacionales no sería beneficioso para el turismo.

Como informó El Financiero, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) tiene claro que el aumento en las tasas cobradas a los turistas, las cuales no sirven para nutrir la infraestructura turística, genera barreras que no solo encarecen el viaje en un determinado sitio, sino que desincentivan la inversión.

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