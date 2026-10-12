Esthela Damián destaca ampliación de consulta sobre ley de Pueblos Indígenas de la presidenta Sheinbaum

Esthela Damián respaldó la decisión de ampliar la consulta ciudadana para la Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Acapulco, Gro.— En el marco de la conmemoración del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, reconoció y respaldó la decisión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de ampliar el proceso de consulta ciudadana para la Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, garantizando un diálogo participativo y cercano con los pueblos originarios de todo el país.

Al respecto, resaltó que la iniciativa presidencial refleja los valores fundamentales de la Cuarta Transformación, al poner en el centro de las decisiones públicas el sentir y las demandas históricas de las comunidades que durante siglos fueron marginadas de la vida institucional.

En ese contexto, Esthela Damián declaró: “Mandar obedeciendo: la presidenta Claudia Sheinbaum escucha a las comunidades indígenas y amplía la consulta de ley para incorporar todas las voces de nuestros pueblos originarios. En Guerrero este compromiso tiene un eco entrañable y fundamental para nuestra historia, donde las raíces de nuestras ocho regiones nos recuerdan que no hay transformación real sin el bienestar de nuestra gente”.

Asimismo, subrayó que la labor constante de organización comunitaria y de presencia directa en los municipios permite canalizar las causas de los pueblos originarios de la entidad, fortaleciendo la justicia social y el reconocimiento pleno a sus derechos.

Finalmente, Damián Peralta enfatizó la relevancia de este ejercicio democrático para el futuro de la nación.

“Garantizar que las leyes se construyan directamente desde las asambleas y los barrios originarios es el camino correcto para saldar una deuda histórica. Respaldamos con firmeza esta apertura de nuestra Presidenta, porque el diálogo profundo con nuestros pueblos originarios y afromexicanos es la mayor garantía de dignidad y soberanía para todo el pueblo de México”.