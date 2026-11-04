Fusión Viva-Volaris genera dudas: GAP señala posibles riesgos de la unión de aerolíneas

GAP señala que la unión de Viva y Volaris está generando preocupaciones entre los aeropuertos debido a la exposición mayor de la fusión, e indicó que, a nivel mundial, las concentraciones de este tipo han sido negadas.

Guadalajara.- El eventual nacimiento del Grupo Más Vuelos, que conjuntaría a las empresas aéreas a Viva Aerobus y Volaris, está generando más dudas, no solo entre los pasajeros que temen mayores costos tras la captación del 80 por ciento del mercado aéreo en el país, sino de los aeropuertos que ven un efecto-aún impredecible- sobre la concentración de ambas empresas.

Uno de ellos es el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), una concesionaria aeroportuaria que administra una docena de terminales aéreas en México, y la cual tiene una fuerte exposición a las dinámicas comerciales de Volaris, que usa a los aeropuertos de Guadalajara y Tijuana como dos de sus principales centros de operación.

En entrevista para El Financiero, Raúl Revuelta, director general de GAP, admite que la fusión-de la cual no se conoce aún si se aprobará, en qué términos, o si se negará- está generando preocupaciones entre los aeropuertos debido a la exposición mayor de la fusión, e indicó que, a nivel mundial, las concentraciones de este tipo han sido negadas.

Para el grupo aeroportuario, la participación de mercado combinada de las dos aerolíneas en cuestión llega hasta el 73 por ciento.

“(Una eventual) aprobación total es preocupante, fuera de todo, más allá de las decisiones económicas, una mala decisión en su planeación de flota o algo que los lleve a la quiebra dejaría al país desconectado completamente”, refirió Revuelta en entrevista.

La fusión de las aerolíneas fue solicitada por las empresas a final del año pasado y ha obtenido ‘luz verde’ en Colombia y Estados Unidos. En México, la petición de fusión está en manos de la Comisión Nacional Antimonopolio, que está analizando los alcances de la concentración de las empresas.

Revuelta refirió que una aprobación sin restricciones implicaría un caso de ‘too big to fail’, es decir, demasiado grande como para quebrar, por lo que también generaría disrupciones mayores en caso de que tenga algún problema.

Según datos de la autoridad aeronáutica, la fusión de aerolíneas también significaría una concentración del 50 por ciento de las aeronaves operativas del país en una sola entidad.

“Es jugarle demasiado a la bola de cristal, lo que sí es un hecho es que va a haber una afectación por la fusión de Viva y Volaris, sí, ¿cuál? No sabemos aún. Pero cuando te vas al low-cost no las han permitido”, reiteró el director general de GAP.

¿En qué ayudaría la fusión Viva y Volaris?

La unión de Viva y Volaris también podría generar las condiciones para que haya nuevas aerolíneas en México.

Con una firma consolidada, con el 80 por ciento de los pasajeros, la aviación nacional tendría menos competencia. Este escenario podría ayudar a que nuevas aerolíneas ingresen al mercado, apuntó Revuelta.

Esto siempre que las condiciones de la demanda aérea vuelvan a encaminarse hacia el crecimiento y el precio de combustible disminuya.

“Si derivado de la fusión hay menos oferta y los precios de viajar aumentaron mucho, si el precio del combustible regresa al rango de los 60 (...) podría haber nuevas aerolíneas”, dijo Revuelta en entrevista.

Por ahora, la respuesta de la autoridad antimonopolios está prevista se ha extendido hasta el siguiente año.