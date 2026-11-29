Con una mañana soleada en el Estado de México, desde cualquier punto del Valle de Toluca el volcán Xinantécatl, o Nevado de Toluca, con su altitud de 4 mil 680 metros sobre el nivel del mar, luce tupido de nieve en su cráter derivado de la pasada primera tormenta invernal de la temporada y del frente frío 8.

Desde sus planicies hasta las azoteas de viviendas, el Nevado de Toluca deja apreciar cómo extiende su manto blanco hacia las inmediaciones de su cráter donde se localizan las lagunas de El Sol y La Luna, lo que hace un efecto de destello a la distancia con el esplendor de los rayos del sol.

La primera nevada de la temporada para el Xinantécatl también se aprecia desde cualquier punto de sus 13 municipios que le rodean, como es Toluca, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Tenango del Valle, Calimaya, Tenancingo, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Texcaltitlán y Villa Guerrero, por citar algunos.

Este espectáculo natural en el Nevado de Toluca comenzó desde el pasado viernes 27 de noviembre, cuando ingresó a territorio mexicano la primera tormenta invernal proveniente del Ártico, por lo que las nubes coparon esta montaña mexiquense, al igual que el cerro de Jocotitlán, al norte del Estado de México, y una vez que la temperatura descendió a su punto congelante en ambos sitios comenzó la caída de agua nieve y posterior nevada con la que se amanece este domingo.

La primera tormenta invernal provocó nevadas en diversos puntos del Estado de México. (Crisanta Espinosa / Cuartoscuro) (Jesús MendoA)

Este sábado 28 de noviembre los estragos también del frente frío 8 se sintieron en la mayor parte del territorio mexiquense, pues tan solo en la capital se amaneció con lluvia sobre los 4° Celsius, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, y la máxima osciló en los 10 ° Celsius.

Gran parte del viernes y todo el sábado se mantuvo una lluvia fría y pertinaz en la región centro del Estado de México, lo que permitió que el Xinantécal y el cerro Xocotépetl, en Jocotitlán, tuvieran nevadas.

Cierran el paso al Nevado de Toluca

Es de subrayar que las autoridades federales y estatales mantienen cerrado el acceso al Nevado de Toluca a los paseantes que, en anteriores años y ante una intensa nevada como la registrada este domingo, solían aventurarse para admirar el paisaje boscoso y nevado, incluso era posible ascender a las lagunas de El Sol y de La Luna.

Los aventureros que se contaban por miles en un solo fin de semana fueron deteriorando, de acuerdo a especialistas, el entorno natural de la cuarta montaña más alta de México, pues además de que dejaban todo tipo de desperdicios sobre la maleza, se llevaban el “recuerdo” a sus casas, como era la rosa de la montaña, que es una planta endémica del Xinantécatl, además se volaban drones, lo que perjudicaba el hábitat del aguililla, cuervo, búho u otro tipo de ave que habita en la zona.

La autoridad exhorta a la población a no intentar arribar al Nevado de Toluca, ni siquiera a las inmediaciones de la carretera Toluca-Temascaltepec, que es la que conduce hacia la montaña mexicana.