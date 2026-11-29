Millones de españoles acuden el domingo a las urnas para votar en una elección nacional que gira en torno a la preocupación por el acceso a viviendas asequibles y que podría abrir la puerta para que la extrema derecha entre por primera vez al gobierno nacional desde que terminó la dictadura hace medio siglo.

En términos generales, la elección es considerada como un referéndum a la gestión del presidente del gobierno Pedro Sánchez. El líder del izquierdista Partido Socialista ha gobernado España durante ocho años a través de varias crisis, pero también en un periodo de crecimiento económico que, para muchos votantes, ha quedado eclipsado por la preocupación por el costo de vida.

Ningún asunto ha movilizado tanto a los españoles en los últimos años como el acceso a una vivienda asequible. El marcado aumento en el precio de la vivienda y los alquileres en la principales ciudades y puntos turísticos ha provocado un descontento generalizado, especialmente entre los jóvenes.

¿Por qué convocó Pedro Sánchez a elecciones anticipadas?

Pedro Sánchez anunció el mes pasado elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, después de que los partidos de derecha en el Parlamento rechazaron propuestas de su gobierno para aliviar la presión sobre la vivienda.

Ha advertido a los votantes que un gobierno conservador no hará que su estilo de vida sea más barato, y ha dicho con frecuencia que un gobierno de derecha haría retroceder a España. La decisión de Sánchez de convocar la votación se produjo luego de una protesta a nivel nacional luego de que Maricarmen, una mujer de 87 años, fue desalojada de su apartamento en Madrid.

“Yo veo una movilización histórica y por lo tanto tengo buenas sensaciones”, dijo Sánchez a los periodistas poco después de emitir su voto el domingo.

¿Cuáles son las críticas a la gestión de Pedro Sánchez?

El líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular (PP) ha arremetido contra Sánchez y ha prometido a los votantes una mayor estabilidad y mejor gestión.

Feijóo ha criticado a Sánchez no sólo por el hecho de que su gobierno no ha podido mejorar los problemas de vivienda durante sus ocho años en el poder, sino también por dos accidentes ferroviarios mortales este año, un apagón nacional en abril de 2025 y una crisis fronteriza en el enclave español del norte de África.

También fustigó a Sánchez —quien dependió del respaldo de partidos de extrema izquierda y separatistas para mantenerse en el poder en 2023— por no haber podido aprobar presupuestos en casi cuatro años debido a la falta de apoyo parlamentario.

“Quiero decirles y pedirles a los españoles que no voten con miedo, que voten con memoria”, dijo Feijóo en Madrid después de votar.

Se espera ampliamente que Feijóo intente formar una coalición con el partido de extrema derecha Vox, encabezado por Santiago Abascal, quien ha enfocado su campaña casi por completo en el endurecimiento de las medidas migratorias.

Vox apuesta a que su postura de línea dura conquistará a los votantes y le permitirá desempeñar un papel de árbitro con el PP.

¿Cómo son las elecciones en España?

El presidente del gobierno de España es elegido por el Parlamento. Un candidato necesita el apoyo de una mayoría absoluta —o al menos 176 legisladores— en la primera votación parlamentaria, a menudo apoyándose en acuerdos de coalición o en el respaldo de otros partidos.

Si un candidato no alcanza una mayoría absoluta en la primera votación parlamentaria, se celebra una segunda votación en la que el candidato necesita más votos a favor que en contra.

Varios sondeos realizados antes del domingo mostraron al Partido Socialista por debajo del apoyo combinado del PP y Vox. Es probable que Sánchez necesite del respaldo de partidos más pequeños a la izquierda de los socialistas. Sin embargo, se anticipa que las disputas internas entre esos partidos en la antesala de la elección debiliten las posibilidades de Sánchez de formar una coalición progresista como la que logró en 2023.

Los partidos regionalistas tradicionales de Cataluña, el País Vasco, Galicia y las Islas Canarias, el archipiélago español frente a la costa del oeste de África, también podrían desempeñar un papel en la formación de una coalición de gobierno si los resultados son ajustados.

La votación en España suele realizarse en escuelas, centros comunitarios, ayuntamientos y otras instalaciones municipales. Los españoles también pueden votar por correo, aunque es menos popular que hacerlo en persona.

Unas 39 millones de personas son elegibles para sufragar. La votación comenzó a las 9 de la mañana y cierra en la península a las 8 de la tarde —y una hora más tarde en las Islas Canarias. Los resultados se contabilizan con rapidez y el desenlace suele conocerse en cuestión de horas.