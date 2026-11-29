Muere el cantante Mike Love, miembro fundador de The Beach Boys, 85 años de edad. El músico estadounidense falleció el sábado 28 de noviembre de 2026 en Malibú, California, rodeado de sus familiares, confirmó su representante, Katie Altman.

La noticia marca el final de una trayectoria de más de seis décadas vinculada con una de las agrupaciones más influyentes de la música estadounidense. Con su voz característica, Love participó en la creación e interpretación de canciones que se convirtieron en referentes del rock de los años sesenta y ayudaron a definir la identidad musical de California.

A través de un comunicado, su publicista lo describió como un ícono cultural estadounidense y destacó su talento, así como la influencia que tuvo en distintas generaciones de músicos.

“Un ícono cultural estadounidense, será recordado por su talento único y la inspiración que brindó a generaciones de músicos”, expresó Altman al confirmar la muerte del cantante estadounidense.

Michael 'Mike' Love (izquierda) murió luego de presentar diferentes problemas de salud, aunque no se reveló la causa de su fallecimiento. (Foto: EFE)

¿Qué enfermedades tenía Mike Love antes de morir?

Durante los últimos meses de su vida, Mike Love enfrentó diversos problemas de salud que afectaron su actividad con The Beach Boys y obligaron a la agrupación a cancelar y posponer varias presentaciones.

En junio de 2026, el propio cantante explicó que se encontraba en recuperación de una enfermedad que comenzó como bronquitis y posteriormente derivó en COVID-19. A través de un mensaje, reconoció que ambos padecimientos habían tenido consecuencias físicas, además del impacto emocional que experimentó tras la muerte de su hermana Maureen y de su primo Brian Wilson.

En octubre, el actor y músico John Stamos, colaborador habitual de The Beach Boys, reveló que Love enfrentaba problemas de salud graves. También contó que sus familiares, amigos y médicos le habían recomendado concentrarse en su recuperación, aunque el cantante insistía en continuar presentándose ante el público.

Durante sus últimas actuaciones, realizadas en octubre, Love necesitó una silla de ruedas para subir al escenario y permaneció sentado durante los conciertos del cantante estadounidense.

De acuerdo con información publicada por la revista People, sus últimas actuaciones con la banda ocurrieron el 10 de octubre en Cincinnati y el 11 de octubre en Nashville, Tennessee, en el Ryman Auditorium.

El medio también reportó que Love tuvo dificultades para cantar y dirigirse al público. Durante el concierto, una de las pocas frases que logró expresar fue: “Gracias por venir”.

¿Quién fue Mike Love, fundador de The Beach Boys?

Michael Edward Love nació el 15 de marzo de 1941 en Los Ángeles, California. Su acercamiento a la música estuvo relacionado con su familia, particularmente con sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson, con quienes comenzó a desarrollar un proyecto musical a principios de los años sesenta.

Junto con los hermanos Wilson y su amigo Al Jardine, fundó The Beach Boys, agrupación que inicialmente construyó su identidad alrededor de canciones sobre el surf, los automóviles, las playas y la juventud estadounidense.

Love se convirtió en uno de los principales vocalistas de la banda y también participó en la composición de sus temas. Su voz, de registro tenor y timbre nasal, contrastaba con las armonías y los arreglos musicales desarrollados por Brian Wilson.

Aunque el grupo atravesó distintas etapas y conflictos entre sus integrantes, Mike Love permaneció como una de sus figuras centrales. Durante décadas fue el rostro más visible de la agrupación sobre los escenarios y continuó presentándose con distintas alineaciones de músicos.

En 1988, The Beach Boys ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. Años después, en 2025, Love recibió otro reconocimiento importante cuando fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores (Songwriters Hall of Fame), distinción que reconoció su aportación a la música.

Con información de EFE