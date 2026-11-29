La semana 14 de Exatlón México comienza con movimientos importantes en las alineaciones de los equipos Rojo y Azul. Después de la eliminación del pasado domingo 22 de noviembre, las escuadras volvieron a enfrentarse en distintos circuitos para proteger a sus integrantes de cara a una nueva jornada de eliminación.

Durante los últimos días, ambos conjuntos tuvieron resultados distintos en las competencias. Los Azules consiguieron imponerse en las tres Batallas por la Supervivencia de la semana 13, mientras que los Rojos tuvieron que afrontar una baja inesperada que modificó su alineación.

Se trata de Natalia Chávez, quien llegó como último refuerzo femenil del equipo escarlata el lunes 23 de noviembre, pero tuvo que abandonar la competencia el viernes 27 tras sufrir una caída. En medio de esta situación, Joana Vidal regresó para incorporarse nuevamente a los Rojos.

'Exatlón México' se despide del quinto atleta de la temporada 2026. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Dónde y a qué hora ver ‘Exatlón México’ HOY EN VIVO?

Este domingo 29 de noviembre, Exatlón México presenta una nueva jornada de eliminación, en la que los participantes tendrán que defender su permanencia en la décima temporada del reality deportivo. Si quieres seguir el programa en vivo, estos son los datos de la transmisión:

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026.

Domingo 29 de noviembre de 2026. Hora: 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México.

La transmisión se puede seguir por televisión abierta a través de Azteca UNO. También existe la opción de consultar el sitio oficial de Exatlón México y la aplicación TV Azteca En Vivo para seguir los contenidos del reality. Por otra parte, los capítulos completos están disponibles en Disney+, mediante una suscripción a la plataforma de streaming.

¿Quién ganó la batalla por la supervivencia de ‘Exatlón México’? Así llegan los equipos a la eliminación

La semana 13 tuvo tres Batallas por la Supervivencia, competencias que definieron qué equipo tendría que mandar a más integrantes a defender su permanencia en el reality.

El Equipo Azul comenzó con ventaja después de ganar la primera prueba, celebrada el miércoles 25 de noviembre. Sin embargo, los Rojos consiguieron recuperar la Villa 360, aunque no lograron mantener el impulso en las siguientes competencias.

El viernes 27 de noviembre se disputaron dos enfrentamientos más y los Azules volvieron a imponerse. En la Supervivencia II consiguieron la victoria con un marcador de 8 a 7, mientras que en la tercera competencia ampliaron la diferencia al ganar 8 a 5.

Pero los resultados deportivos no fueron la única noticia que afectó al Equipo Rojo. Natalia Chávez, quien apenas había llegado como refuerzo femenil el lunes 23 de noviembre, sufrió una caída durante uno de los circuitos y tuvo que acudir a revisión médica.

La atleta no pudo continuar en la competencia y el viernes 27 se confirmó su salida de Exatlón México. Ante esta baja, el sábado 28 se anunció el regreso de Joana Vidal al conjunto rojo. La atleta tabasqueña había sido eliminada el domingo 22 de noviembre, después de perder el Duelo de Eliminación frente a Ingrid Treviño. Ahora tendrá una nueva oportunidad de competir en los circuitos de la décima temporada.

¿Quiénes ganaron las medallas de ‘Exatlón México’ en la semana 13?

Además de las competencias por equipos, durante la semana 13 se disputaron las medallas individuales, reconocimientos que pueden representar una ventaja importante para los atletas durante los Duelos de Eliminación. En esta ocasión, los ganadores fueron Paulette Gallardo, del Equipo Rojo, y Adrián Leo, del Equipo Azul.

Ambos sumaron una ventaja individual que puede resultar determinante cuando tengan que defender su permanencia en la competencia, puesto que las medallas otorgan una vida adicional durante los enfrentamientos de eliminación. Esto permite que sus ganadores tengan una oportunidad extra para continuar en el reality.

¿Qué atletas siguen en ‘Exatlón México’?

Previo a la eliminación de este domingo 29 de noviembre, los equipos Rojo y Azul presentan modificaciones en sus alineaciones. La salida de Natalia Chávez y el regreso de Joana Vidal son los movimientos más recientes de la escuadra escarlata. Así se encuentran conformados los conjuntos antes de conocer al siguiente eliminado:

Equipo Rojo:

Montse Mejía

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Karol Rojas (refuerzo)

Ingrid Treviño (refuerzo)

Daniel Ávila (refuerzo)

Benyamin Saracho (refuerzo)

Joana Vidal (regreso)

Equipo Azul:

Fernando Vallejo

David Juárez, ‘La Bestia’

Doris del Moral

Andrea Medina

Alexis Vargas

Adrián Leo

Katia Gallegos

Tanya Núñez (refuerzo)

Marianela Rodríguez (refuerzo)

Con estas alineaciones, los participantes se preparan para una nueva jornada decisiva. Este domingo se conocerá quién pierde una integrante o integrante de su equipo y quién tendrá que despedirse de la décima temporada de Exatlón México.