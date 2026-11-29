Rey Mysterio anunció una lucha especial en el Estadio Banorte (Azteca), donde la leyenda de la WWE se retira. (Foto: AP/Cuartoscuro)

Rey Mysterio Jr. anunció su retiro de la lucha libre profesional y confirmó que tendrá su última pelea en el Estadio Banorte (Estadio Azteca), donde la leyenda de la WWE se despide de los cuadriláteros después de más de tres décadas de trayectoria.

El luchador mexicoamericano dio a conocer la noticia el sábado 28 de noviembre, durante el programa posterior a Survivor Series: WarGames 2026, donde encabezó al equipo que incluyó a Penta Zero Miedo entre sus integrantes.

La confirmación tomó por sorpresa a sus compañeros y seguidores, pues el anuncio llegó después de una noche de celebración para el equipo que representó a México. Con 51 años, el creador del famoso movimiento 619 prepara así el cierre de una carrera que lo convirtió en uno de los favoritos entre los luchadores de la WWE.

Rey Mysterio es uno de los luchadores con ascendencia mexicana más famosos del mundo. (Foto: AP)

¿Qué dijo Rey Mysterio sobre su retiro de la lucha libre?

Durante la transmisión posterior al evento Survivor Series: WarGames, Rey Mysterio compartió la fecha y el lugar en los que tendrá su último combate profesional.

“El 2027 va a ser un año muy especial. Vamos a ir a la Ciudad de México, al Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte. El 12 de junio, para ser exactos, ahí vamos a estar, y esa será mi última lucha”, expresó el luchador durante el anuncio.

Posteriormente, en una entrevista con diferentes medios, explicó lo que significa despedirse de los cuadriláteros en territorio mexicano, especialmente en un recinto tan representativo para el deporte nacional.

“Es un momento de cerrar un ciclo. El hecho de que haya comenzado mi carrera en 1992 en la Ciudad de México con Triple A, y que haya recorrido el mundo representando a la lucha libre, significa mucho para mí”, comentó.

El luchador de la WWE también describió la oportunidad de despedirse en el Estadio Banorte como un sueño:

“2027 será el final de una carrera tan ilustre y bendecida. Significa muchísimo para mí. Es una oportunidad soñada poder cerrar todo en un estadio tan importante e icónico”.

Rey Mysterio encabezó al Team México en Survivor Series: WarGames 2026

Antes de anunciar su retiro, Rey Mysterio participó en Survivor Series: WarGames 2026, donde encabezó al equipo mexicano integrado por Penta Zero Miedo, Rey Fénix, Dragon Lee y El Grande Americano. Sus rivales fueron Cody Rhodes, CM Punk, Seth Rollins, Je’Von Evans y LA Knight, representantes de Estados Unidos.

Durante el combate de eliminación cinco contra cinco, Mysterio consiguió sacar a LA Knight después de conectar su característico movimiento 619 y aprovechar una distracción provocada por Dominik Mysterio y JD McDonagh. Sin embargo, posteriormente quedó fuera de la lucha cuando CM Punk intervino y permitió que Seth Rollins consiguiera la cuenta de tres.

La representación mexicana estuvo cerca de perder cuando Penta quedó solo frente a tres integrantes del equipo estadounidense: Cody Rhodes, CM Punk y Seth Rollins. No obstante, el luchador mexicano consiguió remontar la desventaja y eliminar a sus tres contrincantes.

Con ayuda de una distracción que involucró a Baron Corbin y un objeto de madera contra Cody Rhodes, Penta consiguió la cuenta de tres sobre el estadounidense. Después sorprendió a CM Punk con una eliminación y finalmente derrotó a Seth Rollins con un Mexican Destroyer para ganar el combate de la WWE.

¿Cuál es la trayectoria profesional de Rey Mysterio?

Rey Mysterio, nació el 11 de diciembre de 1974 en Chula Vista, California, Estados Unidos. Su vínculo con la lucha libre comenzó desde muy joven gracias a la influencia de su tío Rey Misterio Sr., quien lo entrenó.

Su debut profesional ocurrió el 30 de abril de 1989, cuando tenía apenas 14 años. Posteriormente, ganó reconocimiento en México y se convirtió en una de las figuras representativas del estilo aéreo y de la lucha libre mexicana.

En 1995 llegó a Extreme Championship Wrestling (ECW) y un año después se incorporó a World Championship Wrestling (WCW), donde destacó por sus movimientos acrobáticos y enfrentamientos contra otros exponentes de la división de peso crucero.

En 2002 dio el salto a WWE, empresa en la que alcanzó algunos de los momentos más importantes de su carrera. En 2006 ganó el Royal Rumble y posteriormente conquistó el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania 22, donde derrotó a Randy Orton y Kurt Angle.

A lo largo de su paso por WWE consiguió tres campeonatos mundiales, además de títulos de Estados Unidos, Intercontinental y parejas. En 2023 fue incluido en el Salón de la Fama de WWE, reconocimiento que recibió mientras todavía se encontraba activo como luchador.