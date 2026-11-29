Jensen Huang fue respaldado por Donald Trump para volver a la dirección de Nvidia. (Foto: EFE)

En una semana clave para la tecnológica Nvidia, su consejero delegado, Jensen Huang, restituido en el cargo tras su dimisión, comparece a puerta cerrada ante el Congreso de EU y asistirá a una audiencia pública en el Comité Bancario del Senado, en el marco de las investigaciones sobre el presunto desvío de chips de inteligencia artificial a China.

Su visita al Capitolio coincide con la conferencia de desarrolladores de Nvidia, su gran evento anual, que también tendrá lugar en Washington.

Nvidia anunció el pasado 12 de noviembre la dimisión de Huang como consejero delegado de la compañía tras revelarse al menos tres relaciones extramatrimoniales.

Una de ellas con la empresaria china Alice Huang, antigua ejecutiva de la firma singapurense Megaspeed, que los servicios de inteligencia de EU sospechan que colaboró con el gobierno chino.

El pasado lunes 23, Nvidia anunció la restitución de Jensen Huang tras una votación unánime de su consejo de administración.

¿Qué pasará en la conferencia de desarrolladores en Washington?

Este lunes 30 de noviembre, Nvidia arranca la semana con la conferencia de desarrolladores, conocida como NVIDIA GTC, que por primera vez se celebra en Washington.

El evento, para desarrolladores, investigadores y empresas que trabajan con sus chips y su software de inteligencia artificial, tendrá lugar del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

Antes de la crisis en la que se vio sumida la compañía, Huang tenía previsto pronunciar el martes 1 de diciembre una conferencia magistral para hablar sobre los nuevos productos de Nvidia y la trayectoria del ecosistema de la IA.

Sin embargo, la intervención está prevista que sea dada finalmente por Ian Buck, vicepresidente de la compañía, ya que el consejero delegado se encontrará compareciendo en el Congreso.

También participarán otros tres directivos de la compañía, como Kari Briski, Anne Hecht, Gilad Shainer, representantes de otras empresas del sector, como Scale AI, y de la administración de Donald Trump, como Darío Gil, subsecretario de Ciencia del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Nvidia en el Capitolio

Huang tiene previsto acudir el 1 de diciembre, el día en que tendría que haber intervenido en la conferencia de desarrolladores, al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en una sesión a puerta cerrada sobre amenazas para la seguridad nacional.

También responderá a los comités Selecto sobre China y de Inteligencia en una entrevista transcrita.

Está previsto que el 2 de diciembre también responda el asesor jurídico general de Nvidia, Tim Teter.

El 3 de diciembre, cuando clausura la conferencia, se presentará ante el Comité Bancario del Senado, que supervisa las políticas de control de exportaciones destinadas a restringir la transferencia de tecnología estadounidense sensible al extranjero.

El 10 de diciembre está previsto que comparezca en ese mismo comité el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para explicar cómo se aplicaron los controles a la exportación de chips avanzados de Nvidia a China.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha prometido usar “todo su poder” para investigar a Huang y a otros ejecutivos. Su homólogo en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó la readmisión de Huang de “indefendible” y anunció una investigación “exhaustiva”.

Sin embargo, el presidente, Donald Trump, se atribuyó la decisión de la junta de restituir a Huang y sostuvo que “no hizo nada malo”.

Volatilidad en Wall Street

La compañía llega a la semana tras un mes de fuerte volatilidad en Wall Street. El 20 de noviembre, tras la citación judicial del fiscal general de California, Rob Bonta, sus acciones se desplomaron un 14 por ciento, hasta los 125.53 dólares, un 47.5 por ciento por debajo de su máximo histórico del 6 de octubre.

Tras anunciarse la restitución de Huang el lunes 23, los títulos se dispararon más de un 30 por ciento y recuperaron parte de lo perdido.

El pasado viernes 27 de noviembre, los títulos de Nvidia cerraron en 150.49 dólares.