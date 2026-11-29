¿Leonida lo tiene todo? No lo sabemos, pero poco a poco surgen nuevos detalles de GTA VI y entre ellos destacó la aparición de un fantasma que han comparado con La Llorona.

El encuentro con este ente fue compartido por diferentes jugadores que publicaron novedades sobre el momento dentro del videojuego de Rockstar, entre ellos dónde encontrarla, la hora en la que se aparece y algunos requisitos que notaron en común.

Jason Duval y Lucía Caminos protagonizan 'GTA VI', nuevo videojuego de Rockstar. (Foto: Cortesía) (EFE)

¿Dónde encontrar a ‘La Llorona’ en ‘GTA VI’?

De acuerdo con lo compartido por jugadores, el encuentro con la mujer fantasma ocurre en Lummox County, en una carretera ubicada al norte del establecimiento Killtelligence Provisions, de Bret. Para intentar verla, es necesario recorrer ese tramo durante la madrugada.

Es importante recalcar que otro requisito es acudir sin acompañante. No influye si va sola Lucía o Jason, pero si se acompañan, el fantasma nunca aparece. Si el personaje está junto con su pareja, será necesario utilizar la opción ‘Split Up’ para separarse antes de iniciar la búsqueda.

También se recomienda conducir despacio por la carretera señalada. De acuerdo con los testimonios recopilados, el vehículo comienza a presentar fallas antes de que aparezca la figura femenina y esa es la primera señal de la aparición del fantasma dentro de Grand Theft Auto VI.

¿A qué hora aparece ‘La Llorona’ en ‘GTA VI’?

Los jugadores que han documentado este easter egg coinciden en que la mujer fantasma puede aparecer entre la 1:00 y las 4:00 de la madrugada, por lo que es importante revisar la hora dentro del videojuego de Rockstar antes de dirigirse a la ubicación.

¿Cómo es el encuentro con el fantasma de ‘GTA VI’?

Cuando se activa el evento, aparece una mujer que se arrastra sobre el asfalto hacia el auto del personaje, para subirse al parabrisas y saltar dentro del vehículo. Después de una breve escena, la figura desaparece, pero el encuentro todavía tiene otro momento escalofriante.

Una vez parece que todo regresa a la normalidad, si giras la cámara, la mujer hace una aparición más, llorando, al lado, en el asiento del copiloto, para desvanecerse otra vez.

Según las guías de GTA VI que han documentado el secreto, después de la aparición es posible bajar del automóvil y utilizar la opción ‘Call Out’ (llamar). Entonces, el llanto de la mujer se escucha a través de la radio del vehículo. Al regresar al automóvil ocurre otro momento relacionado con el supuesto embrujo.

El encuentro no termina cuando la mujer desaparece. Los reportes señalan que el vehículo utilizado durante la aparición queda relacionado con el fenómeno paranormal y que, posteriormente, el personaje puede recibir comentarios sobre el automóvil embrujado.

Hasta el momento, las guías consultadas no señalan que encontrar a La Llorona otorgue una recompensa específica. El atractivo del secreto está en descubrir la escena y sus elementos sobrenaturales.

'GTA VI' es uno de los videojuegos más populares del momento. (Foto: Cortesía Rockstar Games).

¿Cuánto cuesta GTA VI en México?

El costo de GTA VI en México depende de la edición que elijan los jugadores y de la plataforma en la que quieran adquirirlo. En PlayStation Store, la versión Standard Edition aparece con un costo de 1,292.24 pesos, mientras que la Ultimate Edition se ofrece por 1,619.83 pesos.

En Xbox, los precios publicados son de 1,499 pesos para la edición estándar y 1,879 pesos para la Ultimate Edition. Esta última incluye contenido adicional, como vehículos, armas, ropa y otros artículos digitales.