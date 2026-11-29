La Segob garantizó tres derechos a la caravana del EZLN que viaja a CDMX: libre tránsito, reunión y libertad de expresión.

La Secretaría de Gobernación (Segob) garantizó los derechos de libre tránsito, reunión y asociación, así como libertad de expresión, a los integrantes de la caravana del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se retrasó su salida a la Ciudad de México desde Chiapas.

La caravana, integrada por mil 551 personas, pospuso temporalmente su salida de San Cristóbal de las Casas, debido a que nueve de los 35 autobuses previstos para el traslado no llegaron al punto de encuentro en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI)-Universidad de la Tierra.

Ante la falta de unidades, el mando zapatista decidió evitar que el contingente viajara dividido y ordenó el regreso de los vehículos que ya habían comenzado el recorrido. La partida colectiva quedó reprogramada tentativamente para el mediodía del domingo 29 de noviembre.

La Segob aseguró que el Gobierno de México respetará el derecho de los integrantes de la organización a desplazarse libremente por el territorio nacional, reunirse, organizarse y participar en actividades colectivas.

También garantizó que podrán expresar sus ideas, opiniones y posicionamientos, como, señaló, ha ocurrido hasta ahora.

En un comunicado fechado el 28 de noviembre, la Segob subrayó que la protección de los derechos humanos es una prioridad para el Gobierno de México y que se garantizará el ejercicio de las libertades de expresión, tránsito y asociación.

Asimismo, reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos, las libertades democráticas y la pluralidad de expresiones.

¿Por qué viaja a CDMX la caravana del EZLN?

La caravana del EZLN buscaba el sábado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con destino a la Ciudad de México.

El contingente está integrado por cerca de mil 500 personas, quienes debían viajar en aproximadamente 30 autobuses para encontrarse con colectivos de madres buscadoras.

La delegación zapatista busca sostener encuentros privados a partir del 3 de diciembre en la Casa Samir Flores. El Subcomandante Insurgente Moisés informó que el Capitán Marcos no viajará a la Ciudad de México y permanecerá en Chiapas para atender cualquier eventualidad o provocación gubernamental en las zonas de tierras recuperadas durante el levantamiento zapatista de 1994.